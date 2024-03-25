İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
SGK'dan 'banka promosyonu' açıklaması
SGK'dan 'banka promosyonu' açıklaması
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir.
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir.
Sponsorlu İçerik
Ekrem İmamoğlu 50 milyon dolarlık 3 villayı kabul etti!
Ekrem İmamoğlu 50 milyon dolarlık 3 villayı kabul etti!
Ali Yalçın: Muhalefetin işi emekçinin yanında olmaktır
Ali Yalçın: Muhalefetin işi emekçinin yanında olmaktır
SGK: Ölüm aylığı alanlara 5 bin TL promosyon ödenecek
SGK: Ölüm aylığı alanlara 5 bin TL promosyon ödenecek
Erdoğan: Devlet sığınılacak yegane güvenli limandır
Erdoğan: Devlet sığınılacak yegane güvenli limandır
Bakan Yerlikaya: 830 teröristi etkisiz hale getirdik
Bakan Yerlikaya: 830 teröristi etkisiz hale getirdik
2024 YKS 2. Geç Başvurular başladı
2024 YKS 2. Geç Başvurular başladı
Emeklilere özel indirimler geliyor
Emeklilere özel indirimler geliyor
Kart komisyonunu tüketicilere yansıtan işletmelere tepki
Kart komisyonunu tüketicilere yansıtan işletmelere tepki
Erdoğan: Enflasyon tek haneye inecek
Erdoğan: Enflasyon tek haneye inecek
Cevdet Yılmaz: İstihdamda artışların sürmesini bekliyoruz
Cevdet Yılmaz: İstihdamda artışların sürmesini bekliyoruz
Emekliye seyyanen zam yapılacak mı?
Emekliye seyyanen zam yapılacak mı?
Yargıtay Başkanlığı seçiminde sonuç çıkmadı, seçim yarına kaldı
Yargıtay Başkanlığı seçiminde sonuç çıkmadı, seçim yarına kaldı
MEB, 3 bin 500 okula yenilikçi sınıf kuruyor
MEB, 3 bin 500 okula yenilikçi sınıf kuruyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesele Erdoğan değil, Türkiye'dir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesele Erdoğan değil, Türkiye'dir
Konut fiyatı bir yılda yüzde 12 düştü
Konut fiyatı bir yılda yüzde 12 düştü
Promosyon başvuruları bugün başlıyor
Promosyon başvuruları bugün başlıyor
Dolarda fiyat geriliyor
Dolarda fiyat geriliyor
İkinci ortak sınavlar, 26-27 Mart'ta yapılacak
İkinci ortak sınavlar, 26-27 Mart'ta yapılacak
Yemek fiyatlarını artıran özel okullara 'indirimli tarife' teklifi
Yemek fiyatlarını artıran özel okullara 'indirimli tarife' teklifi
Bakan Işıkhan açıkladı: İkramiyeler ne zaman yatacak?
Bakan Işıkhan açıkladı: İkramiyeler ne zaman yatacak?
İşsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesinde
İşsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesinde
Yargıtay Başkanlığı için seçim başladı
Yargıtay Başkanlığı için seçim başladı
2024'e hızlı başladı: Borsa rakip tanımıyor
2024'e hızlı başladı: Borsa rakip tanımıyor
Cumhurbaşkanı son güne kadar sahada!
Cumhurbaşkanı son güne kadar sahada!
AYM: Şiddete uğrama ihtimali olan kadın da korunmalı
AYM: Şiddete uğrama ihtimali olan kadın da korunmalı
İmamoğlu 1.5 milyar liralık 3 villayı 'mal beyanında' gizledi!
İmamoğlu 1.5 milyar liralık 3 villayı 'mal beyanında' gizledi!
Kim Milyoner Olmak İster'de rekor sorusu. 5 Milyon TL'yi kazandı
Kim Milyoner Olmak İster'de rekor sorusu. 5 Milyon TL'yi kazandı
"Cumhurbaşkanını eleştirdikleri için polis tarafından darp edildi" iddiasına açıklama!
"Cumhurbaşkanını eleştirdikleri için polis tarafından darp edildi" iddiasına açıklama!
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan: Devlet sığınılacak yegane güvenli limandır

Devlet korumasında hayata hazırlanan binlerce çocuklarımız bulunuyor. Bizim kültürümüzde devlet hem anadır hem babadır. Sığınılacak yegane güvenli limandır. Koruma altındaki çocuklarımız 85 milyon vatandaşımızın ortak evladıdır.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Mart 2024 20:20, Son Güncelleme : 25 Mart 2024 22:40
Yazdır
Erdoğan: Devlet sığınılacak yegane güvenli limandır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devlet koruması altındaki çocuklarla iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Devlet korumasında hayata hazırlanan binlerce çocuklarımız bulunuyor. Anne ve babasını kaybetmiş birisi olarak özlem duyduğumu ifade etmek isterim. Bizim kültürümüzde devlet hem anadır hem babadır. Sığınılacak yegane güvenli limandır.

Koruma altındaki çocuklarımız 85 milyon vatandaşımızın ortak evladıdır. Ebeveynlerini kaybetmiş çocuklara hemen sahip çıktık. Bakımlarını üstlendik. Korumaya muhtaç çocuklara bakan aile bireylerini destekliyoruz. Çocuğun aile ile büyümesinin mümkün olmadığı durumlarda da biz sahip çıkıyoruz.

Yurt modeline son verdik bunun yerine çocuk evleri ve çocuk evleri sitesi modelini getirdik. 115 çocuk evleri sitesinde hayata hazırlanıyor. Ülke genelindeki 1185 çocuk evimiz var. 14 binin üzerindeki çocuğumuza ise koruma ve bakım hizmeti veriyoruz. Çocuklarımızın her biri devletin sorumluluğu altındadır. Doğum öncesinden başlayarak sağlıktan eğitime her ihtyacı için gece gündüz çalışıyoruz.

Gözlerini dünyaya açan her evladımıızın her anında yanında olacağımız bir sistem kurduk. İnsan yaradıtmışların en şereflisidir. İnsanımıza yaptığımız her hizmeti bu anlayışla yapıyoruz. Türkiye sosyal devlet özelliği çok yüksek bir devlettir. Her birinizi iyi eğitimli olarak yetiştirmek bizim görevimizdir. Geleceğe umutla bakmanızı önemsiyoruz.

"Milletimizin tüm kesimlerine görev düşüyor"

Sizler hayata sıkı sarılır emek verirseniz hiçbir engel önünüzde duramaz. Devletinizle birlikte kendinize güvenmenizi özellikle rica ediyorum. Şunu da hatırlatmakta fayda görüyorum. Devletimizin korumasında olan çocukların toplumumuzun şevkat kanatlarının altına alınması şarttır.

Milletimizin tüm kesimlerine görev düşüyor. Hepimiz 85 milyonluk büyük Türkiye ailesinin üyeleriyiz. Birbirimizi gözettiğimizde daha sağlıklı ve güvenli bir toplum olacağımızı düşünüyorum.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber