Murat Kurum: Rakibimiz 1,5 milyarlık 3 villayı neden sakladı

Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu'nun Emirgan'daki 50 milyon dolarlık 3 villayı mal varlığı beyanında neden gizleme ihtiyacı hissettiğinin sorgulanması gerektiğini belirtti.

- Biz afetlerde villa gibi ev yaparken rakibimiz kendisine villa almakla meşgulmüş

50 milyon dolarlık yani 1,5 milyar liralık 3 villanın kaynağının açıklanması gerektiğini belirten Murat Kurum "Biz afetlerde milletimize villa konforunda evler yaparken rakibimiz İstanbul'da kendisine villa almakla meşgulmüş." dedi