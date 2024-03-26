Murat Kurum: Rakibimiz 1,5 milyarlık 3 villayı neden sakladı
Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum "Biz afetlerde milletimize villa konforunda evler yaparken rakibimiz İstanbul'da kendisine villa almakla meşgulmüş." dedi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mart 2024 09:50, Son Güncelleme : 26 Mart 2024 10:29
Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu'nun Emirgan'daki 50 milyon dolarlık 3 villayı mal varlığı beyanında neden gizleme ihtiyacı hissettiğinin sorgulanması gerektiğini belirtti.
- Biz afetlerde villa gibi ev yaparken rakibimiz kendisine villa almakla meşgulmüş
50 milyon dolarlık yani 1,5 milyar liralık 3 villanın kaynağının açıklanması gerektiğini belirten Murat Kurum "Biz afetlerde milletimize villa konforunda evler yaparken rakibimiz İstanbul'da kendisine villa almakla meşgulmüş." dedi
Emirgan'da 50 Milyon Dolar'a (1.5 Milyar) Villa alan CHP'li İBB Başkanı'nı Murat Kurum rezil rüsva etti.Marginale (@themarginale) March 25, 2024
"Biz afetlerde milletimize villa konforunda evler yaparken rakibimiz İstanbul'da kendisine villa almakla meşgulmüş." pic.twitter.com/KtFgyXAYPP