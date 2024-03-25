Uçakta bulunan bebek rahatsızlanınca THY uçağı İstanbul'a geri döndü

Bebek yolcuya ilk müdahale uçakta yapılırken, uçağın kaptan pilotu İstanbul Havalimanı, Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek geri dönüş için izin istedi.

THY'nin TK-1313 sefer sayılı TC-LTO kuyruk tescilli Airbus A321 tipi uçağı Valencia seferini yapmak üzere saat 14.50'de İstanbul Havalimanı'dan kalkış yaptı.

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