Ruhsatsız maden ocağındaki kazada bir işçi hayatını kaybetti
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında vagon ile vinç arasına sıkışan işçi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mart 2024 07:21, Son Güncelleme : 26 Mart 2024 07:16
İlçeye bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında çalışan 49 yaşındaki Muhammed Korkut, vagon ile vinç arasına sıkıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine madenden çıkarılan Korkut, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Korkut, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.