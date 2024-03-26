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Bankalar promosyonda ayak diretiyor

Emeklilerin promosyon çilesi bu yıl da devam ediyor. Bankalar promosyon güncellemesi yapmamak ya da taşıma izni vermemek için çeşitli bahaneler üretiyorlar. Uzmanlar "Taşıma ve güncelleme yapılması mümkün, aksi durumda banka şikayet edilebilir" diyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 26 Mart 2024 07:40, Son Güncelleme : 26 Mart 2024 07:41
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Bankalar promosyonda ayak diretiyor

Milyonlarca emeklinin geçen yıl yaşadığı 'promosyon' sorunu bu yıl da devam ediyor. Bazı bankalar, kredi verdiği emeklinin promosyon taşıma talebini reddediyor. 'Kredini kapatırsan taşıma yapabilirsin' şartı koyuyor. Kredi kartı borcu bulunan emeklinin de promosyon taşıma talebi onaylanmıyor. Bazıları ise kredi sicili bozuk olan emekliye ödeme yapmak istemiyor. Verilen promosyonu kredi gibi gören bazı bankalar kredi skoru düşük olan emekliye 'Ödeme düzensizliği ya da hacizli kredi borcunuz olduğundan dolayı siciliniz bozulmuş görünüyor. Bu nedenle promosyonunuza taşıma ya da güncelleme yapılamıyor' açıklaması yapıyor. En çok şikayet alınan konularda biri de banka çağrı merkezilerinin taşıma taleplerine cevap vermemesi olduğu görülüyor. Birçok emekli, bankaların 'taşıma talebinizi aldık ancak 1 ay sonra iptal edilecek, biz size haber vereceğiz' açıklaması yaptıklarını ifade ediyor. Bir diğer sorun ise geç ödeme yapılması. Emekli, maaşını başka bir bankaya taşıdığında promosyon ödemesini geç alabiliyor. Bu süre zarfında bankalar emekli maaşlarını değerlendirmiş oluyor. Öte yandan promosyon rakamları emeklileri tatmin etmiyor. Bazı bankaların promosyon rakamlarını geçen yıl ile aynı tuttuğu görülüyor. Birçok emekli "Geçen yıldan bu yana yüzde 100 zam aldık. Ama promosyon ödemeleri hala ayı seviyede' diyerek şikayet ediyor. Ayrıca bankaların nakit ödeme yerine chip para gibi kredi kartı ile kullanılabilecek ödemeler yaptığı görülüyor. Ancak aynı kişiye kredi kartı çıkmadığı da ifade ediliyor. Böylece verilen chip para kullanım dışı kalıyor.

EMEKLİLER MAĞDUR EDİLİYOR

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Bu tür dayatmalarla ilgili Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun kararı var. Emekliye böyle bir zorunluluk ya da dayatma hakları yok. Emekliler maaşlarını başka bankalara taşımakta özgürlerdir. Emekliler bu tür durumlarda tüketici hakem heyetlerine başvuruda bulunabilirler. Rekabet Kurumunun devreye girmesi gerekiyor" dedi. Avukat Sibel Eryılmaz da "Resmi olarak bankaların böyle bir uygulama yapması yasak. Bu bir suç. Nihayetinde banka ile kredi sözleşmesi imzalarken böyle bir madde konulmuyor. Kişilerin bu tür durumlarda savcılığa şikayet dilekçesi yazmasını öneriyoruz. Yazdığınız dilekçeden itibaren, başka bankadan kazanacağınız promosyon farkını da banka size ödemek zorunda" diye konuştu.

ŞUBATTA ARTIŞ %152'LİK

Kartla ödeme 1 trilyon TL'yi aştı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla şubat ayında yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 152 artarak 1,01 trilyon lira oldu. Ödemelerin 843,1 milyar lirası kredi kartları ile yapılırken, 150,3 milyar lirasında banka kartları, 19 milyar lirasında ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Ödemelerde büyüme oranı, kredi kartlarında yüzde 166, banka kartlarında yüzde 94, ön ödemeli kartlarda ise yüzde 184 oldu. Şubat ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 120,4 milyon, banka kartı sayısı 191,2 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 91,8 milyona çıktı. Geçen yılın şubat ayı ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 18, banka kartı sayısında yüzde 11, ön ödemeli kart sayısında ise yüzde 23'lük artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise yüzde 15 artarak 403,4 milyona ulaştı. İnternetten kartlı ödemeler ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 177 artarak 294 milyar liraya yaklaştı. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı yüzde 26 oldu. Temassız ödeme tutarı ise yüzde 188 yükselişle 290,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Şubatta mağaza içi yapılan her 4 kartlı ödemeden 3'ü temassız gerçekleşti.

KAAN ZENGİNLİ

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