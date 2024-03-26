İstanbul sağlıkta depreme hazır

İstanbul dünyanın en dev metropollerinden biri. Türkiye dünyanın merkezi ise İstanbul da Türkiye'nin merkezi. Gerek coğrafi gerekse kültürel olarak çok sayıda insanın geçiş noktası olan İstanbul'da sağlığı da yönetmek kolay iş değil. Son yıllarda en çok konuştuğumuz konulardan biri olan depremi, yine son zamanlarda çok konuşulan hastanelerdeki randevu sıkıntısını ve daha birçok konuyu İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na sorduk.

Prof. Dr. Memişoğlu önce muhtemel İstanbul depremi için sağlık açısından yapılan hazırlıkları anlattı. İstanbul'da sağlık alt yapısının yüzde 80'inin fiziki olarak depreme dayanıklı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Memişoğlu, şu anda sayıları 10 olan deprem izolatörlü hastane sayısının yakında 12'ye çıkarılacağını belirterek, deprem afet planının da hazırlandığını söyledi. Prof. Dr. Memişoğlu "İstanbul'un sağlık sistemini depremden sonraki ilk 36 saat boyunca kendi kendini idare eder hale getiriyoruz. Bunun için planlarımızı yaptık. İnşallah nisan başında bu çalışmamızı resmileştireceğiz. Bakanlığa sunduktan sonra AFAD'la görüşerek tekamül ettireceğiz ve daha sonra ilan edeceğiz" dedi

İstanbul'da deprem sonrasında sağlık hizmeti sunumunun çok stratejik bir olay olduğuna işaret eden Prof. Dr. Memişoğlu "Çünkü deprem sonrasında can kaybı ve uzuv kaybı ile uğraşmak esas olacaktır. İnsanlar ilk 36-48 saatlik şok döneminde ne yapacağını bilmez. Öncelikle bu dönemi planladık. Hangi çalışanımız, hangi hastanemiz, hangi eczanemiz, hangi aile sağlığı merkezimiz nasıl çalışacak, nasıl organize olacak? Kim nereden gelecek, bunları herkesin ezbere bilmesi gerekiyor. Bunun için eğitimler ve tatbikatlar yapmayı planlıyoruz. Benim İl Sağlık Müdürü olarak ilk sekiz saat içinde herhangi bir talimat vermemem lazım" diye anlattı.

TÜRKİYE'DEKİ HASTANELER İSTANBUL'LA EŞLEŞTİRİLDİ

Muhtemel İstanbul depremi sırasında tüm Türkiye'deki hastanelerden de destek geleceğini aktaran Prof. Dr. Memişoğlu, bunun da planlamasının hazır olduğunu belirterek "Deprem olduğu anda Ankara'daki şehir hastanesindeki cerrah arkadaşım İstanbul'daki hangi hastaneye geleceğini ezbere bilecek. Bütün Türkiye'deki hastanelerin hepsini İstanbul'la eşleştirdik. Ankara'daki bir eczane, İstanbul'daki hangi eczaneye geleceğini, hangi mahallede olacağını bilecek" dedi.

İZOLATÖRLÜ HASTANELER MERKEZ OLACAK

Deprem sonrasında izolatörlü hastanelerin merkez olacağını bildiren Prof. Dr. Memişoğlu "Bu hastaneler depremde yıkılmayacakları için 24 saat çalışan hastaneler olacak. Biliyorsunuz izolatörlü olduğu için bu hastanelerde deprem anında ameliyat bile yapılabiliyor. O hastaneler canlı kalacakları için buraları malzeme stoku, yönetimi de dahil bütün çevresindeki hastaneleri de ve sağlık sistemini yönetecek alanlar olarak tanımlıyoruz. Aynı zamanda hastane çalışanlarının ve ailelerin toplanma alanlarını da hastanenin yanında planlıyoruz. Helikopter pisti de yapılacak" diye konuştu.

VATANDAŞ DA KİŞİSEL PLANINI YAPMALI

Depremden korkmak yerine hazırlıklı olmak gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu "Vatandaşın da girdiği mekanda şu anda deprem olsa burada nereye saklanabilirim düşüncesinin her zaman olması gerek. Korkunun ecele faydası yok. Korktuğunuz şeyi planlayıp yönetebilirseniz başarılı olursunuz. Korku insanoğlu için uzun süreli bir duygu değildir. O yüzden depremi korku salarak değil, plan yaparak yönetmek gerekir. Ev halkı ile de mutlaka 'Deprem olursa herkes şu odada toplanacak', 'Dışarıdaysanız ve kimseye bir şey olmadıysa sokağın şurasında buluşalım' şeklinde planınızı yapmalısınız" dedi.

BAZI BRANŞLARDA RANDEVU SIKINTISI VAR

Son yıllarda vatandaştan gelen ileri tarihlere randevu verilmesi ya da randevu alamamakla ilgili sıkıntıları da Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na sorduk. Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte İstanbul'da hastane ve yatak sayısının hızla arttığını, sağlığa erişimin kolaylaştığını belirten Prof. Dr. Kemal Memişoğlu "2002'de bir hastanın ortalama sağlık hizmetine ulaşma sayısı 2 iken bugün 10,5'a ulaşmış durumda. Birinci basamak dahil İstanbul'da günlük poliklinik sayısı 604 bin 998, günlük ortalama acil muayene sayısı 56 bin 679. İstanbul'da insanlar 2023 yılında 170 milyon defa sağlıkçıya ulaşmışlar. Geçmiş senelere göre çok fazla bir rakam" dedi. Randevu sıkıntısı ile ilgili olarak da "Bazı branşlarda hekim sayısı ile ilgili olarak randevu sıkıntısı yaşanıyor. Yeni uzman hekimler yetişiyor" diye açıkladı.

BAZI BRANŞLARDA RANDEVU SIKINTISI VAR

Son yıllarda vatandaştan gelen ileri tarihlere randevu verilmesi ya da randevu alamamakla ilgili sıkıntıları da Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na sorduk. Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte İstanbul'da hastane ve yatak sayısının hızla arttığını, sağlığa erişimin kolaylaştığını belirten Prof. Dr. Kemal Memişoğlu "2002'de bir hastanın ortalama sağlık hizmetine ulaşma sayısı 2 iken bugün 10,5'a ulaşmış durumda. Birinci basamak dahil İstanbul'da günlük poliklinik sayısı 604 bin 998, günlük ortalama acil muayene sayısı 56 bin 679. İstanbul'da insanlar 2023 yılında 170 milyon defa sağlıkçıya ulaşmışlar. Geçmiş senelere göre çok fazla bir rakam" dedi. Randevu sıkıntısı ile ilgili olarak da "Bazı branşlarda hekim sayısı ile ilgili olarak randevu sıkıntısı yaşanıyor. Yeni uzman hekimler yetişiyor" diye açıkladı.

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