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'Milletin Kapısı' dertlere derman oldu, başvuru sayısı 7 milyona yaklaştı

Kamu kurumları ile vatandaş arasında karşılıklı iletişimi, güveni yükseltmek ve memnuniyeti artırmak için kurulan "Açık Kapı Projesi"ne başvuru sayısı 7 milyona ulaştı. 'Milletin Kapısı' olarak nitelendirilen projede başvuruların yüzde 99,82'si çözüme kavuşturularak büyük bir başarı oranına imza atıldı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 26 Mart 2024 07:54, Son Güncelleme : 26 Mart 2024 07:34
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'Milletin Kapısı' dertlere derman oldu, başvuru sayısı 7 milyona yaklaştı

2017 yılında başlatılan proje çerçevesinde Açık Kapı birimlerine gelen başvurular arasında tekerlekli sandalye, bozuk yol, okula kütüphane kurulması, engelli vatandaşın parklarda rahatça gezebilmesi, uyuşturucu ve alkol bağımlılığından kurtulma, kadına şiddet, dolandırıcılık, evrakta sahtecilik, kimlik mağduriyeti vb. gibi şikayet ve talepler yer alıyor.

YÜZDE 99,82'Sİ ÇÖZÜME KAVUŞTU

Başvuruların yüzde 99,82'si çözüme kavuşturularak büyük bir başarı oranına imza atıldı.

Başvurular görevli personel tarafından elektronik sisteme kaydedilerek, başvuru numarası kısa mesajla anında vatandaşa iletiliyor.

7 İŞ GÜNÜ İÇERSİNDE SONUÇLANIYOR

Başvuru konusuna göre, elektronik ortamda ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendiriliyor ve yedi iş günü içerisinde sonuçlandırılıyor.

Başvurunun sonuçlandırıldığına dair de kısa mesajla vatandaşa bilgi veriliyor. Vatandaşlar süreci internet üzerinden ve mobil telefonuyla takip edebiliyor.

BAKANLIK TARAFINDAN TAKİP EDİLİYOR

Herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için süreç mülki idare amiri ve ilgili bakanlık tarafından takip ediliyor.

Başvurular sayesinde illerdeki ve ilçelerdeki problem alanları tespit edilerek, yerel ve merkezi yönetim politikaları oluşturuluyor.

EMRAH ÖZCAN

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