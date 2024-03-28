Yargıtay Başkanlığı seçimi 10'uncu turda da sonuçsuz
Adaylardan Mehmet Akarca 120, Ömer Kerkez 138 oy alırken, 9 boş oy, 71 de geçersiz oy kullanıldı. Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 11. tur oylamayla devam edilecek.
Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilmiş, 4 yıllık görev süresi pazar günü itibarıyla dolmuştu. Bu kapsamda, Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da sandık kuruldu ve dün sabah saat 08.00 itibarıyla Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.
Seçimin ilk üç turunda hiçbir adayın 348 olan Yargıtay üye sayısının salt çoğunluğu en az 175 oyu alamaması üzerine yeni tur seçimler yapılıyor
Yargıtay Başkanlığı için Yargıtay Başkanı Akarca ile Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ve 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal aday oldu.
- Yargıtay 1. tur sonuçları
Yargıtay Başkanlığı için yapılan seçimin ikinci turunda oy dağılımı şu şekilde
oldu:
Mehmet Akarca 88,
Ömer Kerkez 71,
Muhsin Şentürk 70,
Adem Albayrak 50,
Ayhan Tuncal
- Yargıtay 2. tur sonuçları
Yargıtay Başkanlığı için yapılan seçimin ikinci turunda ise oylar şu şekilde
oldu:
Ömer Kerkez 94
Mehmet Akarca 82
Muhsin Şentürk 74
Adem Albayrak 46
Ayhan Tuncal 36
- Yargıtay 3. tur sonuçları
Seçimin üçüncü turunda ise oy dağılımı şu şekilde oldu
Yargıtay Başkanı Akarca 110,
3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 96
3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 96,
Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak 22
12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal ise 10
- Yargıtay 4. tur sonuçları
Seçimin dördüncü turunda, üçüncü turda en yüksek oyu alan adaylar Akarca, Kerkez ve Şentürk yarıştı. Oy dağılımı şu şekilde oldu
3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 125,
3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 105
Yargıtay Başkanı Akarca 96,
Dördüncü ve beşinci tur oylamalarda da salt çoğunluk sağlanamazsa seçim, yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla tekrarlanacak. Seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.
- Yargıtay 5. tur sonuçları
Seçimin beşinci turunda ise oy dağılımı şu şekilde oldu
Ömer Kerkez 127, Mehmet Akarca 105, Muhsin Şentürk 96 oy,
Bu turda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Seçim yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla tekrarlanacak.
- Yargıtay 6. tur sonuçlarıMehmet Akarca 131, Ömer Kerkez 98, Muhsin Şentürk ise 99
- Yargıtay 7. tur sonuçlarıMehmet Akarca 120, Ömer Kerkez 119, Muhsin Şentürk ise 94
- Yargıtay 8. tur sonuçlarıMehmet Akarca 115, Ömer Kerkez 123, Muhsin Şentürk ise 96
- Yargıtay 9. tur sonuçlarıMehmet Akarca 119, Ömer Kerkez 138 oy
- Yargıtay 10. tur sonuçlarıMehmet Akarca 120, Ömer Kerkez 138 oy
2797 sayılı Yargıtay Kanununun 31. maddesine göre seçimler şu şekilde yürütülmektedir.
Başkanların seçimi:
Madde 31 - Yargıtay Büyük Genel Kurulu; Birinci Başkanı, birinci başkanvekilleri ile daire başkanlarını kendi üyeleri arasından, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçer.
İlk üç oylamada sonuç alınamazsa, seçim, üçüncü oylamada en çok oy alan iki aday arasında yapılır. Dördüncü oylamaya katılacak olan adayların aldığı oya eşit sayıda oy alanlar da seçime katılırlar. Dördüncü ve beşinci oylamalarda da salt çoğunluk sağlanamazsa seçim yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla tekrarlanır.
Bu seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması şarttır.
ÖMER KERKEZ KİMDİR?
1966'da yılında Antakya'da dünyaya gelen Ömer Kerkez ilk, orta ve lise eğitiminden
sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1988 yılında mezun oldu.
Ömer Kerkez mezuniyetin ardından Hatay hakim/savcı adayı olarak mesleğe başladı.
Kerkez, 2017'de Yargıtay üyeliğine seçilmişti.
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi başkanlığı için yapılan seçimde, Yargıtay üyesi Ömer Kerkez, dairenin yeni başkanı oldu.