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Meteoroloji'den sağanak, kar ve toz taşınımı uyarıları

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara ve Ege'de toz taşınımı beklenirken, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun güneydoğusu sağanak yağmurlu, Doğu Anadolu ise kar yağışlı olacak. Yağışların; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Mart 2024 08:21, Son Güncelleme : 26 Mart 2024 08:19
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Meteoroloji'den sağanak, kar ve toz taşınımı uyarıları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sivas, Sinop, Bartın, Kastamonu çevreleri ile gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, İstanbul, Bursa, Yalova, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve İç Ege ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Marmara ve Ege'de toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Marmara ve Ege'de yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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