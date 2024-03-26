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2027'de erken seçim gündeme gelebilir

AK Parti'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasa gereği üçüncü defa aday olabilmesinin yolunun açılması için, seçim kararının Meclis tarafından alınmasına dair senaryolar tartışılıyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 26 Mart 2024 09:05, Son Güncelleme : 26 Mart 2024 09:04
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2027'de erken seçim gündeme gelebilir

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; Anayasaya göre Cumhurbaşkanı'nın ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabiliyor. Meclis'te seçimlerin yenilenmesi kararı için üye tam sayısının beşte üç (360 milletvekili) çoğunluğu gerekiyor.

SEÇİMLER BİR YIL ÖNE ÇEKİLEBİLİR!

AK Parti'de Erdoğan'ın yeniden adaylığı konusunda henüz partinin karar organlarında bir görüşme yapılmadı. Ancak, partinin kurmayları seçimlerin yenilenmesi kararının Meclis tarafından alınabilmesi formülünün 2027 yılında gündeme getirilebileceğini kaydediyor. AK Parti'de tartışılan formüle göre, 2028 Mayıs'ta yapılması gereken seçimlerden bir yıl önce, TBMM'nin seçimlerin yenilenmesi kararı alabilmesi için AK Parti ve MHP imzasıyla bir teklif getirilecek.

"SEÇİMDEN KAÇAMAZLAR, KAÇARLARSA HALKIN KARŞISINA ÇIKAMAZLAR"

AK Parti kurmayları "Seçimlerin yenilenmesi gündeme gelirse, muhalefetin de destek vereceğini düşünüyoruz. Seçimden kaçamazlar, kaçarlarsa halkın karşısına çıkamazlar" görüşünü savunuyor. Cumhur İttifakı'nın sandalye sayısı seçimlerin yenilenmesi kararının alınmasına yetmiyor. Muhalefet cephesinde ise şimdilik bu formüle destek verilmesi mümkün görülmüyor. AK Parti yöneticileri, yerel seçim sonuçlarının muhalefet cephesinde 'Çok şeyi değiştireceğini' bu sebeple 2027 yılına gelindiğinde Meclis'ten bir erken seçim kararının çıkmasının mümkün olabileceğini düşünüyor.

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