AYM'den Defterdarlık uzmanlarının denetim hakkına dair kritik karar

(83) numaralı CBK ile (1) numaralı CBK'nın 241. maddesinin (2) numaralı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Defterdarlık uzmanı olan davacı, denetim ve inceleme yetkisinin kaldırılması suretiyle atanmasına ilişkin işlemin iptali talebiyle açtığı davada, Kayseri İdare Mahkemesi itiraz konusu kuralın Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına vararak Anayasa Mahkemesine başvurmuştur.

Anayasa Mahkemesi, defterdarlık uzman ve defterdarlık uzman yardımcılarının meslek derecelerinde, kadrolarında, unvanlarında ve diğer özlük haklarında bir değişiklik yapılmaksızın yalnızca Unvanlarına bağlı olarak bunlara denetim ve inceleme yaptırılabilmesini düzenleyen kuralın yürürlükten kaldırılmasının kazanılmış haklara saygı ve hukuki güvenlik ilkelerini ihlal eden bir yönü de bulunmadığına karar vermiştir.

Karar gerekçesinde şu açıklamaya yer verilmiştir:

"25. Kamu görevlilerinin kazanılmış haklan, istihdam türüne bağlı olarak tahakkuk etmiş ve kendisi yönünden kesinleşmiş ve kişisel alacak niteliğine dönüşmüş haklardır. Objektif ve genel hukuksal durumun şart işlemle özel hukuksal duruma dönüşmesi kazanılmış hak yönünden yeterli değildir. Kural işlemler her zaman değiştirilebilir ya da yargı organları tarafından Anayasa'ya veya kanuna aykırı görülerek iptal edilebilir. Kural işlemin değişmesi ya da ortadan kaldırılması, ona bağlı kişi ile ilgili şart işlemi de etkiler. Kişi, yeni kural tasarrufa göre oluşan statüde yerini alır. Bu nedenle bir statüye bağlı olarak ileriye dönük, beklenen haklar kazanılmış hak kapsamında değerlendirilmez "

26 Mart 2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karar için tıklayınız.