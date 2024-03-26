Üç ilde kar yağışı etkili oluyor

Vatandaşlardan Kadir Akkaya, "Bu sene gerçekten mart ayında aşırı derecede kar yağdı. Her sabah gelip araçlarımızı temizliyoruz. Güzel yağıyor, inşallah Sarıkamış'ımız bereket getirir." dedi.

Sarıkamış Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmasını aralıksız sürdürdü.

Kars'ta da etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı.

Kısa sürede etkisini arttıran kar, yollarda buzlanmaya neden oldu.

Ardahan'da da kar yağışı etkili oluyor.

Tarihi Lalapaşa Cami ve Yakutiye Medresesi gibi tarihi mekanlar da kar yağışı altında görüntülendi.

Gece hava sıcaklığının sıfır derece ölçüldüğü Erzurum'da etkili olan soğuk ve rüzgarlı hava yerini sabah kar yağışına bıraktı.

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