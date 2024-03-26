ABD'de kargo gemisinin çarptığı köprü yıkıldı

Fox Baltimore'un haberine göre , Baltimore, Maryland'deki 3 km uzunluğundaki köprü, bir kargo gemisinin çarpışmasının ardından suya çöktü.

New York Times, köprüdeki hasarın boyutunun belli olmadığını söyledi.

Maryland Ulaştırma Otoritesi X'teki bir gönderide, "Olay nedeniyle köprüde tüm şeritler her iki yönde de kapatıldı. Trafik başka yönlerden sağlanıyor" dedi.

Baltimore polisi ve şehrin itfaiye teşkilatı yorum talebine yanıt vermedi.

Köprü çöktüğünde 7 inşaat işçisi ve dört sivil aracın üzerinde olabileceği belirtiliyor. Kurtarma operasyonu sürüyor.