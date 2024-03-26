Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanlığına Mahmut Coşkun seçildi

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Erdoğan: Yüksek enflasyonda ne verirsek verelim kaybolup gidiyor
Erdoğan: Yüksek enflasyonda ne verirsek verelim kaybolup gidiyor
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir.
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir.
Sponsorlu İçerik
1 Nisan'da okullar tatil olacak mı?
1 Nisan'da okullar tatil olacak mı?
Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
Yargıtay Başkanlığı seçiminin 5. turunda da sonuç çıkmadı
Yargıtay Başkanlığı seçiminin 5. turunda da sonuç çıkmadı
'Bekarlığa veda partisi'ni kabul etmeyen eğlence mekanına ceza
'Bekarlığa veda partisi'ni kabul etmeyen eğlence mekanına ceza
'Para sayma' görüntülerinde iki belediye başkanı ifadeye çağrıldı
'Para sayma' görüntülerinde iki belediye başkanı ifadeye çağrıldı
Meclis, nisanda yoğun mesai yapacak
Meclis, nisanda yoğun mesai yapacak
En uygun konut kredisi ne kadar?
En uygun konut kredisi ne kadar?
BM'de ateşkes oylaması kabul edildi: İsrail, ABD ziyaretini iptal etti
BM'de ateşkes oylaması kabul edildi: İsrail, ABD ziyaretini iptal etti
2027'de erken seçim gündeme gelebilir
2027'de erken seçim gündeme gelebilir
FETÖ'ye operasyon... Maliye Bakanlığı personeline gözaltı
FETÖ'ye operasyon... Maliye Bakanlığı personeline gözaltı
KKM'den çıkışlar durdu: Bankaların TL'ye dönüş hedefleri zorda
KKM'den çıkışlar durdu: Bankaların TL'ye dönüş hedefleri zorda
Deprem konutu hak sahipliğinde ek süre başvuruları sona eriyor
Deprem konutu hak sahipliğinde ek süre başvuruları sona eriyor
Bankalar promosyonda ayak diretiyor
Bankalar promosyonda ayak diretiyor
SGK'dan 'banka promosyonu' açıklaması
SGK'dan 'banka promosyonu' açıklaması
Ekrem İmamoğlu 50 milyon dolarlık 3 villayı kabul etti!
Ekrem İmamoğlu 50 milyon dolarlık 3 villayı kabul etti!
Ali Yalçın: Muhalefetin işi emekçinin yanında olmaktır
Ali Yalçın: Muhalefetin işi emekçinin yanında olmaktır
SGK: Ölüm aylığı alanlara 5 bin TL promosyon ödenecek
SGK: Ölüm aylığı alanlara 5 bin TL promosyon ödenecek
Erdoğan: Devlet sığınılacak yegane güvenli limandır
Erdoğan: Devlet sığınılacak yegane güvenli limandır
Bakan Yerlikaya: 830 teröristi etkisiz hale getirdik
Bakan Yerlikaya: 830 teröristi etkisiz hale getirdik
2024 YKS 2. Geç Başvurular başladı
2024 YKS 2. Geç Başvurular başladı
Emeklilere özel indirimler geliyor
Emeklilere özel indirimler geliyor
Kart komisyonunu tüketicilere yansıtan işletmelere tepki
Kart komisyonunu tüketicilere yansıtan işletmelere tepki
Erdoğan: Enflasyon tek haneye inecek
Erdoğan: Enflasyon tek haneye inecek
Cevdet Yılmaz: İstihdamda artışların sürmesini bekliyoruz
Cevdet Yılmaz: İstihdamda artışların sürmesini bekliyoruz
Emekliye seyyanen zam yapılacak mı?
Emekliye seyyanen zam yapılacak mı?
Yargıtay Başkanlığı seçiminde sonuç çıkmadı, seçim yarına kaldı
Yargıtay Başkanlığı seçiminde sonuç çıkmadı, seçim yarına kaldı
MEB, 3 bin 500 okula yenilikçi sınıf kuruyor
MEB, 3 bin 500 okula yenilikçi sınıf kuruyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesele Erdoğan değil, Türkiye'dir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesele Erdoğan değil, Türkiye'dir
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanlığına Mahmut Coşkun seçildi

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanlığına, dairenin üyelerinden Mahmut Coşkun seçildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mart 2024 11:47, Son Güncelleme : 26 Mart 2024 11:58
Yazdır
Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanlığına Mahmut Coşkun seçildi

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, daire başkanının görev süresinin dolması üzerine yeni başkanı belirlemek için Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nda seçim yapıldı.

Yargıtay üyelerinin salt çoğunluğunun oyunu alan aynı daire üyesi Coşkun, Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'nin yeni başkanı oldu.

Yargıtay Başkanlığı seçiminin dördüncü turunda da sonuç çıkmadı

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber