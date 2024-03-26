Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanlığına Mahmut Coşkun seçildi
Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanlığına, dairenin üyelerinden Mahmut Coşkun seçildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mart 2024 11:47, Son Güncelleme : 26 Mart 2024 11:58
Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, daire başkanının görev süresinin dolması üzerine yeni başkanı belirlemek için Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nda seçim yapıldı.
Yargıtay üyelerinin salt çoğunluğunun oyunu alan aynı daire üyesi Coşkun, Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'nin yeni başkanı oldu.Yargıtay Başkanlığı seçiminin dördüncü turunda da sonuç çıkmadı