MEB'den lise öğrencilerine yönelik 'Dijital Öğrenme Köprüsü'

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin akademik araştırmalar yaparken veya ulusal-uluslararası projeler hazırlarken istatistiki bilgiler ve veri kaynaklarına duydukları ihtiyaca yönelik bir proje hazırlandı.

Bu kapsamda Ortaöğretim Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından hazırlanan, öğrencilerin derslerde, araştırmalarda ve proje çalışmalarında yararlanabilecekleri internet sitelerinin yer aldığı "Dijital Öğrenme Köprüsü", "ogmmateryal.eba.gov.tr" adresinden lise öğrencilerinin hizmetine sunuldu.

- Sürekli geliştirilmesi ve zenginleştirilmesi hedefleniyor

"Dijital Kütüphaneler, Gazete Arşivleri ve Yayımlar", "Akademik Araştırma Siteleri", "Çevrim İçi Kurslar ve Dersler" ile "İstatistiki Veri Kanalları" gibi 4 bölümden oluşan "Dijital Öğrenme Köprüsü" yerli ve yabancı kaynakları bir arada sunuyor.

Öğrenciler, "Dijital Kütüphaneler, Gazete Arşivleri ve Yayımlar" bölümünde gazete arşivleri ile Türkiye ve dünyadaki gazeteleri tarayabilecek. Aynı zamanda dijital kütüphanelerde yer alan eserlerle istenilen içeriklere erişebilecek, dijital ansiklopediler ve dergiler okunabilecek.

"Akademik Araştırma Siteleri" bölümünde fen ve sosyal bilimleri alanlarında gerçekleştirilen çalışma ve projeler için internet siteleri ziyaret edilebilecek. Ayrıca istatistiki verilere ihtiyaç duyulduğunda yerli ve yabancı sitelerin yer aldığı "İstatistiki Veri Kanalları" bölümünden faydalanılabilecek.

"Çevrim içi Dersler ve Kurslar" bölümünde ise eğitim, mühendislik, teknoloji, kültür, hukuk, sanat, yapay zeka, kişisel gelişim ile iş dünyası gibi alanlarda yer verilen yerli ve yabancı çok sayıda kursa ve derslere ulaşılabiliyor. Bu bölümde ayrıca dünyanın önde gelen üniversitelerin sunduğu açık kaynak derslere de erişim sağlanabiliyor.

Öğretmenlerin de farklı alanlarda yapacakları çalışma ve projelerde yararlanabilecekleri linklerden oluşan "Dijital Öğrenme Köprüsü"nün içerik yapısının sürekli geliştirilmesi ve zenginleştirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Türk Tarih Kurumu, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul Üniversitesi Gazeteden Tarihe Bakış, YÖK Tez Merkezi, Dergipark, BTK Akademi, HEMBA, Bilgeiş, TÜİK İstatistik Veri Portalı, TÜBİTAK, TUSAŞ, ASELSAN ve Yeşilay gibi birçok alanda yararlanılacak yerli linklerin yanı sıra edX, Internet Encyclopedia of Philosophy, Google Data Search, Google Akademik, Science.gov, Europeana, Azerbaijan National Library, OECD Data gibi yabancı linkler de yer alıyor.