11 Eylül 2008'de vekil öğretmenlik hizmeti olan hakkında 5434 mü, 5510 mu uygulanır?

Soru : İyi günler sayın yetkili 24.01.2008 ilk sigorta girişim.11/09/2008 tarihinde ilk defa vekil öğretmenlik girişim oldu ve ara ara özelde ve vekillikte çalıştım.2018 tarihinde memur olarak sözleşmeli olarak atandım. 2023 yılı Nisan ayında kadroya geçtim. Sayın yetkili şimdi ben 5510 sayılı kanuna mı yoksa 5434 sayılı kanuna göre mi Emekli olacağım. SSK dökümünde 5510 görünüyor tsk



Detaylar/Değerlendirmeler:

5434 kapsamına girmek için 1 Ekim 2008 öncesi memurluk hizmetinin olması şarttır, memurluk hizmeti olmayanlar hakkında aylık bağlanmasında 5510 hükümleri uygulanır.



EYT konusu:

EYT kapsamına girmek için de mutlaka 8 Eylül 1999 tarihinden önce SGK primleri ödenmiş 1 gün, 2 gün, 3 yıl, 10 yıl vb. gibi hizmetlerinin olması gerekmektedir.



657/4 B kapsamında olanların statüleri:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4 B li olarak çalışanlar sözleşmeli personel statüsündedir ve işçi sayılmayan kamu çalışanlarıdır. Bu personel için tam anlamıyla memurların tabi oldukları Kanunlara göre Sosyal Güvenlik Kurumu primleri ödenmez, bunların bu süreler içerisindeki primleri Sosyal Güvenlik Kurumuna işçiler için uygulanan primler üzerinden gönderilir.



5434 sayılı Kanun kapsamına girilmesi konusu:

5434 kapsamına girilmesi için mutlaka 1 Ekim 2008 tarihinden önce süreye bakılmaksızın memurluk hizmetlerinin olması, memurluk hizmetlerinden sayılan yedek subaylık, vekil öğretmenlik, fahri imamlık vb. gibi çalışmalarının olması gereklidir. Bu şekilde çalışmaları olmayıp bu tarihten sonra memurluğa başlamış olanlar hakkında 5510 hükümlerine göre aylık bağlama işlemleri uygulanır.



4/B li iken memur kadrosuna geçenlerin durumu:

4/B li iken 1 Ekim 2008 tarihinden sonra herhangi bir zamanda memur kadrosuna geçenler, geçtikleri tarihten itibaren memurlar için uygulanan hükümler kapsamına girerler. Dolayısıyla, 1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmetleri olmayanlar 5434 sayılı Kanuna tabi olmaz 5510 sayılı Kanunun aylık bağlanması sistemine dahil olurlar. Ancak, memurluğa başladıklarında ise 4/B li geçen süreleri intibak işlemlerine dahil edilir, emekli ikramiye tutarlarında esas alınır.



Kısa ve net açıklamalarımız bağlamında durumunuzu değerlendirmemiz;

24/01/2008 tarihindeki ilk sigorta girişiniz olduğunu belirtmişsiniz. Bu durum sizin için önemli bir fark ortaya çıkarmaz. Emeklilik yaşınız 60 yaşınızı dolduracağınız tarih olur ve emeklilik için de 25 yıl hizmetinizin (işçi, sözleşmeli, memurluk toplamı) olması gerekir.

Yine, 11/09/2008 tarihinde vekil öğretmen olmanız bu görevi yaptığınız tarihe göre durumu değiştirir. Şayet vekil öğretmenlik süreniz 11 Eylül 2008 tarihinde başlamış olacak şekilde MEB tarafından kayıt altına alınmış bir çalışma ise bu durumda 5434 kapsamına gireceğinizi değerlendirmekteyiz.

Ancak, bu şekilde çalışmalarınız kayıtlı değil ise tamamıyla 5510 kapsamına girersiniz.



Bu durumda sizin için söylenebilecek durum şöyledir:

Belirttiğiniz gibi Kurumunuz kayıtlarında 5510 sayılı Kanuna tabi olduğunuz görünmüş olsa da, şayet 11/09/2008 tarihinde görev yapmaya başlamış olduğunuz vekil öğretmenlik kaydı varsa ve bunu da Kurumunuz MEB kanalıyla belgelenmesi halinde, sizin 5510 değil 5434 kapsamına girecek şekilde Kurumunuzca kayıtların düzeltilmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Bunun için belirttiğimiz gibi öncelikli olarak Kurumunuza başvurmanızı tavsiye edebiliriz.

