Fitch, Türkiye Varlık Fonu'nun kredi notunu yükseltti
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "pozitif" olarak belirledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mart 2024 15:22, Son Güncelleme : 26 Mart 2024 15:23
Fitch Ratings, Türkiye Varlık Fonu'na ilişkin değerlendirmesini açıkladı.
Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye Varlık Fonu'nun uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "B"den 'B+'ya yükseltildiği, not görünümünün "pozitif" olarak belirlendiği aktarıldı.
Açıklamada, artırımın 8 Mart'ta Türkiye'nin kredi notunun yükseltilmesinin devamı niteliğinde olduğu belirtildi.