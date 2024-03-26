Ekonomiden memnun olmayanların oranı yüzde 77'ye yükseldi

Araştırmada katılımcıların yüzde 85'i, Türkiye'nin en büyük sorununun ekonomi olduğunu söyledi. Ipsos'un 'Dünyanın endişeleri' başlıklı araştırması 26 Ocak 9 Şubat tarihleri arasında dünya çapında 29 ülkede gerçekleştirildi. Araştırmada "Genel olarak Türkiye ekonomisinin durumunu nasıl buluyorsunuz" sorusuna "Memnun değilim" diyenlerin oranı yüzde 77 seviyesine çıktı.

"Memnunum" diyenler yüzde 5'te kalırken, yüzde 15 ise ekonominin ne iyi ne de kötü durumda olduğunu düşündüğünü belirtti. Araştırmada katılımcılara döviz kuru beklentileri de soruldu. Buna göre kurun artacağını düşünenlerin oranı şubatta yüzde 71 seviyesine yükseldi. Kurun düşeceğini düşünenler ise yüzde 13'e geriledi. Yüzde 8 ise kurun aynı seviyede kalacağını düşünüyor.

Kart vazgeçilmez oldu

Araştırma, ekonomiden memnuniyetsizliğin arka planına da ışık tutuyor. Verilere göre hane gelirinin azaldığını söyleyenlerin oranı yüzde 48. Yüzde 35 ise hane gelirinin pek değişmediğini söylüyor. Alım gücünün azaldığını söyleyenler ise yüzde 72 seviyesini bulmuş durumda. Şubatta para biriktiremediğini söyleyenlerin oranında da artış var; birikim yapamayanların oranı yüzde 65'i buluyor.

Araştırma, katılımcıların gelir seviyesindeki düşüşü kredi kartına yüklenerek aştığını da ortaya koydu. Sonuçlara göre katılımcıların yüzde 58'i hemen hemen tüm alışverişlerini kartla yaptığını söyledi. Bu oran ocak ayında yüzde 51'di. Kart kullanım nedenleri de araştırmada katılımcılara soruldu. "Nakit ödeme için gelirim yeterli olmuyor" diyenlerin oranı yüzde 52'ye çıktı. Bir önceki ay bu oran yüzde 49'du.

Hissedilen enflasyon çok daha yüksek

Araştırma enflasyon oranında artış beklentisini de ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 74'ü önümüzdeki dönemde enflasyonun çok artacağını düşünürken, azalacak diyenlerin oranı bir önceki aya göre artışla yüzde 12'ye yükseldi. Araştırmaya göre enflasyonun yüzde 64 seviyesinde hissedildiğini düşünenlerin oranı sadece yüzde 13. Yüzde 65, enflasyonun yüzde 64'ten çok daha yüksek hissedildiğini düşünüyor.