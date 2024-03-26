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Olaylı maçta tutuklanan 5 taraftardan 1'ine tahliye

Süper Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara karışan 5 taraftarın tutukluluğuna yapılan itirazın reddedilmesinin ardından Mahmut Halil Küçükalioğlu'nun avukatı, yeniden itirazda bulundu. Sağlık sorunları gerekçesiyle yapılan itirazı değerlendiren mahkeme, Küçükalioğlu'nun tahliyesine karar verdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Mart 2024 17:00, Son Güncelleme : 26 Mart 2024 17:01
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Olaylı maçta tutuklanan 5 taraftardan 1'ine tahliye

Süper Lig'in 30'uncu haftasında 17 Mart Pazar günü Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası Papara Park Stadyumu'nda istenmeyen olaylar yaşandı.

Sarı-lacivertli futbolcuların galibiyet sevinci sırasında bazı bordo-mavili taraftarlar sahaya girdi. Sahaya inen taraftarlardan biri de eline aldığı korner direğiyle Fenerbahçeli oyunculara doğru koştu. Olaylara polis ve özel güvenlik görevlileri müdahale etti. Olaylar nedeniyle sarı-lacivertli kafile, yaklaşık 3 saat sonra stattan ayrıldı.

5 TUTUKLAMA, 8 ADLİ KONTROL

Olaylara ait çok sayıda kamera kaydını inceleyen polis ekipleri, 13 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından tüm şüpheliler adliyeye sevk edildi. 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden sahaya ilk giren maskeli Hasan Çetinkaya ile Mahmut Halil Küçükalioğlu, Kadir Olgun ve Fenerbahçe'nin kalecisi Livakovic'e saldıran Oğuzhan Bulut, 'Basit yaralamaya teşebbüs'ten, elindeki korner direği silah sayılan Engin Taşkın ise 'Silahlı basit yaralamaya teşebbüs' suçundan tutuklandı. Diğer 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ORANTISIZ OLDUĞU GEREKÇESİYLE KARARA İTİRAZ

Şüphelilerin avukatları, Trabzon 4'üncü Asliye Ceza Hakimliği nezdinde tutuklama kararına itirazda bulundu. Müvekkillerinin, Fenerbahçeli futbolcularca darbedildiğini ve olayın mağduru olduklarını belirten avukatlar, hakimliğe sundukları itirazlarında; bahse konu suçun hapis cezası karşılığı olmadığı, bu nedenle verilen tutuklama kararının da orantısız olduğunu belirtti. Hakimlik, itirazın reddi ve 5 taraftarın mevcut tutukluluk halinin devamına karar verdi.

TRABZONSPOR GENEL SEKTERİNDEN AÇIKLAMA

Trabzonspor Genel Sekreteri Kemal Ertürk, Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakası sonrası yaşanan olayların ardından tutuklanan 5 taraftar ile ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Adaletin herkese aynı şekilde tecelli ettirilmesi gerektiğini belirten Ertürk, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Müsabaka sonrası uzatılan gözaltı süresi sonucunda 13 taraftarımızın 5'inin basit yaralamaya teşebbüs ve yasak alanlara girme suçlarından tutuklanmasına karar verilmesinin üzerinden tam 7 gün geçti. Haksız ve hukuka aykırı tutuklama kararlarına karşı yapılan itirazlar reddedilmiş olup haksız ve mesnetsiz tutukluluk süreci devam etmektedir. Ancak aynı soruşturma dosyası üzerinden ve yine aynı taraftarlarımızca Fenerbahçeli futbolcular hakkında yapılan şikayetler ile ilgili olarak ise henüz somut bir gelişme olmamıştır. Haksız bir şekilde ve hiçbir hukuki dayanağı olmadan tutuklanan taraftarlarımızın bir an evvel serbest bırakılmasını, adaletin herkese eşit şekilde tecelli ettirilmesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz."

AVUKATI YENİDEN İTİRAZ ETTİ, TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Süper Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara karışan 5 taraftarın tutukluluğuna yapılan itirazın reddedilmesinin ardından Mahmut Halil Küçükalioğlu'nun avukatı, yeniden itirazda bulundu. Sağlık sorunları gerekçesiyle yapılan itirazı değerlendiren mahkeme, Küçükalioğlu'nun tahliyesine karar verdi.

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