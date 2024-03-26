Mehmet Büyükekşi: VAR'da bu sıkıntıları bundan sonra istemiyoruz

Hakem Abdülkadir Bitigen, TFF Hakem Eğitimi Danışmanı Hugh Dallas ve VAR Eğitim Danışmanı Pawel Gil, Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanan ve Tete'ye yapılan teması penaltı olarak değerlendirirken yaptığı pozisyon analizi konuşmasının görüntüleri sosyal medyada gündem olup büyük tartışma yarattı. Futbol Federasyonu, kamuya kapalı ve kurum içi yapılan bu toplantının görüntüsünü izinsiz yayınlamanın hukuken suç olduğunu belirterek konuyla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Federasyon, internet sayfasından toplantının tam halini paylaştı.

1 Mart Cuma tarihli toplantıda söz alan başkan Büyükekşi, "Son 11 haftaya girdik. Önümüzdeki 11 hafta son derece kritik. Geçtiğimiz haftalarda bazı maçlarda istediğimiz kadar iyi performans alamadık. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'nin maçı, arkasından Galatasaray'ın maçı bizi büyük hayal kırıklığına uğrattı. Bu konuşmayı yapma zarureti hissettim. Bundan sonraki dönemde mutlaka ve mutlaka kendimizi öyle bir çizgiye oturtmamız lazım ki yapmamız gereken şey gerek futbolcuları, gerek teknik direktörleri, gerekse kulüp başkanları ve yöneticilerini rahatsız etmesin. Adil olun. Adaletli maç yönetin. Ona göre, buna göre, herhangi birine göre davranış olmasın" ifadelerini kullandı.

"VAR'DA BU SIKINTILARI BUNDAN SONRA İSTEMİYORUZ"

Süper Lig'in 27'nci haftasında oynanan Fenerbahçe - Kasımpaşa karşılaşmasında Jayden Oosterwolde'nin penaltı beklediği pozisyon ve müsabakanın uzatma dakikalarında Fenerbahçe lehine verilen penaltı ile Galatasaray - Antalyaspor maçında Tete'ye verilen penaltı pozisyonlarında VAR'da yaşanan sorunları işaret eden Büyükekşi, "Geçtiğimiz hafta problemin en büyük kısmı VAR'da yaşandı. VAR'da görev alan hocalarımıza sesleniyorum, VAR'da bu sıkıntıları bundan sonra istemiyoruz. Hafta içerisinde Bay Dallas ile konuştum. Tolga Hoca'yı görevden aldık biliyorsunuz. Bizim bu arkadaşlardan bundan sonraki dönemde maksimum maksimum maksimum dikkat istiyoruz. Bunu yapmazsak önce siz sonra MHK sonra da TFF ve başkan olarak da ben çok büyük eleştiri alıyoruz" diye konuştu.

"SİZİN MUHATABINIZ BİZİZ, KULÜPLER DEĞİL"

Büyükekşi sözlerini şöyle sürdürdü:

"Göreve geldiğimizden beri hep sizin yanınızda olduk. Her türlü maddi manevi size destek verdik. Yıllardan beri korkulup da yapılamayan sağlık sigortasını hayata geçirdik. Sizlerin yanındayız, sizlere güveniyoruz. Lütfen bunu hiç aklınızdan çıkarmayın. Sizin muhatabınız biziz, kulüpler değil. Size olan güvenimizi toplantılarda dile getirdik. Bundan sonrası için de aynı. Bizim yapmamız gereken şu; biz bir şey yapıyorsak herhangi bir kulübe göre değil, kim şampiyon olursa olsun, kim küme düşerse düşsün bizi enterese etmiyor. Bizim görevimiz ne? Maçlarımızın son derece adaletli bir şekilde yönetilmesi, adaletten şaşmamamız. Bunu hayata geçirirsek bize kimse bir şey diyemez."

"EN BÜYÜK PROBLEM TARAFTAR VE SOSYAL MEDYA"

Hakemleri sosyal medyadan etkilenmemeleri konusunda uyaran TFF Başkanı Büyükekşi, "En büyük problem taraftar ve sosyal medya. Lütfen, taraftardan ve sosyal medyadan etkilenmeyin. Bunlar çünkü tamamen işi artık bir algı politikası yapmaya çevirdiler. Algıyla baskıyla sizi rahatsız ediyorlar. Size kendinizi olumsuz hissettiriyorlar. Cesur olun. Düdüğünüzü çalarken vicdanınıza sorun. Şu yönetici, bu başkan, taraftar ne der hiç önemli değil. Önemli olan bizim ne dediğimiz. Herkes buna göre hareket ederse hiçbir sıkıntı olmaz. Sizleri seviyoruz, sizlere güveniyoruz. Sizden öğrendiğim şey şu, Allah hakem şansı versin diyorsunuz. Ben de size Allah hakem şansı versin diyorum. Allah'ın yardımı üzerinizde olsun. Güzel bir şekilde bu işin üstesinden gelip kazasız belasız gelip işin sonunu görsün. Denilsin ki işte böyle hakem istiyoruz. Bunu başarırsak ne mutlu bize" diyerek sözlerini tamamladı.