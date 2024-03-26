Bakan Kacır: Bilim insanlarının önünü açmayı sürdüreceğiz

Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen "Gençlik Buluşması"na katıldı.

Türkiye'nin en büyük kuvvetinin TEKNOFEST kuşağı olduğunu belirten Kacır,

"Dünyada yenilikçi teknolojilere gencecik insanlar imza atıyor. Bu anlayışla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinden sürdürdüğümüz milli teknoloji hamlesi projelerinin tümünde işin kalbinde, merkezinde Türk gençliğini, yani sizleri görüyoruz"

diye konuştu.

Türkiye'nin tüm sanayileşme tarihinin, akamete uğratılmış hikayeler tarihi olarak 2000'li yıllara geldiğini aktaran Kacır, şunları kaydetti:

"Arzu ediyoruz, ümit ediyoruz ki savunma sanayisinde, havacılıkta daha büyük başarılara imza atarken bir yandan da sanayinin ve teknolojinin tüm alanlarında benzer başarı hikayeleri ortaya koyalım. İşte uzay bilimi ve teknolojileri bizim için böyle bir alan. İddia sahibi olmamız gereken bir alan. Çünkü hem çok stratejik bir alan hem de çok büyük ekonomik değer taşıyan bir alan. Bugün dünyada uzay ekonomisi yıllık 600 milyar dolar düzeyinde. Birkaç sene içerisinde, 1 yılda uzay ekonomisine harcanan kaynak 1 trilyon dolara erişecek. 10 yıl önce yılda 100 uydu uzaya fırlatılıyorken, şimdi yılda 2 bin uydu uzaya fırlatılıyor. Bütün bu gelişmeler Türkiye'nin bu alanda daha etkin, daha güçlü projeleri ortaya koyması gerekliliğini ortaya çıkarıyor."

Kacır, dünyada büyük bir bilgisayar ve internet devrimi yaşanırken Türkiye'nin bu yarışın hiçbir yerinde varlık gösteremediğini dile getirerek şöyle devam etti:

"2000'li yıllara geldiğimizde yine aynı irade bu ülkenin kendi uydularını kendi imkanlarıyla geliştirmesine dönük projeleri başlattı, himaye etti. Önce BİLSAT görüntüleme uydusunda Türkiye ortak üretim yaptı. Sonra RASAT görüntüleme uydusunu Türkiye kendi üretti. Sonra GÖKTÜRK görüntüleme uydusunu Türkiye yerli olarak üretti. Nihayetinde yaklaşık 600 kilometreden metre altı çözünürlükte görüntü almamızı sağlayacak elektrooptik kamerası dahil bütün kritik alt sistemleriyle yerli ve milli görüntüleme uydumuz İMECE'yi Cumhuriyet'imizin 100. yılında, 2023'te uzaya göndermeyi başardık ama durmuyoruz, şimdi 8 Temmuz 2024'ün haftası, ilk milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'yı inşallah uzaya göndereceğiz. Böylelikle bunu başaran 11 ülkeden biri olacağız. İMECE, yaklaşık 600 kilometrede yaklaşık 600 kilogramlık bir uydu. TÜRKSAT 6A, 36 bin kilometrede görev yapacak ve yaklaşık 4 bin 250 kilogramlık bir uydu. Hedefimiz daha ileriye gitmek. 380 bin kilometre ötede Ay'a kendi teknolojimizle erişmeyi hedefliyoruz. Dünyada hibrit roket teknolojisi alanında en iddialı çalışmalara sahip 4 ülkeden birisi Türkiye."

"Dünyada önemli uzay güçlerinden biri haline geleceğiz"

Türkiye'nin savunma sanayisinde başarılı olduğu gibi uzay teknolojilerinde de benzer başarıyı ortaya koyacağının altını çizen Kacır,

"Nasıl savunma sanayisinde bugün ihracatı 250 milyon dolardan 5,5 milyar dolara çıkarabilmişsek, nasıl savunma sanayisinde bugün 3 bine yakın firmamızla 80 bine yakın gencimizi istihdam etmişsek inşallah sizin gibi pırıl pırıl genç kardeşlerimizi uzay sanayinde istihdam edeceğiz ve dünyada önemli uzay güçlerinden biri haline geleceğiz"

ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin insanlı uzay programlarına devam edeceğine dikkati çeken Kacır, şöyle konuştu:

"Sadece astronot göndermekle kalmayacağız. Yeni uluslararası uzay istasyonları projelerine dahil olacağız. O istasyonların teknolojik bileşenlerini geliştiren, üreten ülkelerden biri olacağız ve inşallah, bilim insanlarının önünü açmayı sürdüreceğiz. Bizim bütün gayemiz, bütün amacımız bu ülkenin evlatlarının, Türk çocuklarının başka milletlerin çocuklarına ait olduğu gerekçesiyle hiçbir hayali kurmaktan vazgeçmemesidir. Bugün 2024 TEKNOFEST'in başvuru sayılarını açıkladık. 2018'de 20 bin gencimiz 14 yarışmaya katılmıştı. 2023 TEKNOFEST'te erişilmesi güç bir rekor kırmıştık. 337 bin takımda 1 milyon gencimiz TEKNOFEST yarışmalarına katılmıştı, 44 farklı yarışmaya. 2024 TEKNOFEST'in henüz bütün yarışmaların başvuruları tamamlanmadı ama bugün itibarıyla başvuran takım sayısı 788 bin, başvuran gencimizin sayısı 1,6 milyonun üzerinde. Bu, dünyada eşi benzeri olmayan bir dip dalga. Sizlerden beklentimiz asla hayallerinizi sınırlandırmayın. Asla bu işleri hafife almaya çalışanlara izin vermeyin. Asla Türkiye'nin yeniden 60 yıl, 80 yıl önce düştüğü tuzaklara düşmesine izin vermeyin. Bu yolculukta asla bizi yalnız bırakmayın."

Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı da gençlerle havacılık ve uzay konularında söyleşi yaptı.