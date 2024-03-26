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İsrail ile işbirliği iddiaları: Bakanlıklardan art arda açıklama

İsrail ile işbirliği iddiaları içeren haberlerle ilgili Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Ticaret Bakanlığı'ndan peş peşe açıklama yapıldı. MSB'den yapılan açıklamada İsrail ile askeri eğitim, tatbikat ve savunma sanayi işbirliği dahil hiçbir faaliyetinin bulunmadığına dikkat çekildi. Ticaret Bakanlığı da haberlerin manipülasyon amaçlı yapılmış olup gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 26 Mart 2024 19:48, Son Güncelleme : 26 Mart 2024 19:50
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İsrail ile işbirliği iddiaları: Bakanlıklardan art arda açıklama

Bazı internet sitelerinde "TÜİK verilerine göre Türkiye'den İsrail'e barut, patlayıcı maddeler, ateş alıcı maddeler, mühimmat, silah ve parçaları ihraç edilmeye devam ettiği ortaya çıktı" şeklinde haberlerin yer alması üzerine Milli Savunma Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'ndan art arda açıklama yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, İsrail ile hiçbir faaliyetlerinin bulunmadığına dikkat çekti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin, hastaneleri, okulları, ibadethaneleri, mülteci kamplarını ve sivilleri hedef alan şiddet eylemleri devam etmektedir.

Filistin'in her zaman yanında olan Türkiye Cumhuriyeti'nin Filistinlilere zarar verecek bir faaliyet icra etmesi veya bu yönde bir faaliyetin içinde olması mümkün değildir.

Bu çerçevede Milli Savunma Bakanlığı'nın İsrail ile askeri eğitim, tatbikat ve savunma sanayi işbirliği dahil hiçbir faaliyetin bulunmamaktadır."

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ticaret Bakanlığı da haberlerin manipülasyon amaçlı yapılmış olup gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ocak ayında,

36. fasıl, Barut ve patlayıcı maddeler, pirotekni mamülleri, kibritler, piroforik alaşımlar, ateş alıcı maddeler başlığı altında "jel yakıt ve çakmak gazı"

93. fasılda ise Silahlar ve mühimmat, bunların aksam parça ve aksesuarları başlığı altında "yivsiz av tüfeği yedek parça ve aksesuarları ile balıkçılık malzemeleri (zıpkın vb)" ihraç edildiği anlaşılmıştır.

Böylece, Gümrük Tarife Cetvelinin fasıl başlıklarında yer alan ifadeler manipüle edilerek kamuoyunun yönlendirilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır.

Sözkonusu yurtdışı kaynaklı internet sitelerinin yapmış olduğu bu haberler manipülasyon amaçlı yapılmış olup gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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