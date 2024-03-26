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'Türkiye'mizin marka yerlerinden biri olan Çamlıhemşin yolunun ihalesini yaptık'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Gerek Rize'mizin gerek Karadeniz'imizin gerekse Türkiye'mizin marka yerlerinden biri olan Çamlıhemşin yolunun ihalesini yaptık ve çalışmalara başladık." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mart 2024 20:56, Son Güncelleme : 26 Mart 2024 20:57
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'Türkiye'mizin marka yerlerinden biri olan Çamlıhemşin yolunun ihalesini yaptık'

Rize'de AK Parti Ardeşen İlçe Başkanlığını ziyaret eden Uraloğlu, ardından Ardeşen-Çamlıhemşin yolu ile yapımına başlanan Tunca belde yolunda incelemede bulundu.

Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, Ardeşen-Çamlıhemşin yolunun Tunca ayrım noktasında çalışmaların başladığını söyledi.

Rize'de çok sayıda ulaşım projesini hayata geçirdiklerini ifade eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ulaşım projelerine gelişen, değişen ihtiyaçlara göre yenilerini de ekliyoruz. Bir kısmının kapasitesinin geliştirilmesi gerekiyor. Onları yerinde değerlendiriyoruz. Gerek Rize'mizin gerek Karadeniz'imizin gerekse Türkiye'mizin marka yerlerinden biri olan Çamlıhemşin yolunun ihalesini yaptık ve çalışmalara başladık. İnşallah Çamlıhemşin bu sayede daha güzel bir marka şehir olacaktır, oradaki şehircilik anlamında yaptığımız işlerle beraber."

Uraloğlu, Tunca yolunun son dönemin önemli yatırımlarından olduğuna işaret ederek,

"Projelerini bitirdik, acil olan bir kesimi de yapma noktasında bir gayretimiz oldu. İlk 3 kilometreyi biz mevcut işin içerisine ilave etmiştik, yapacağız ama geri kalan 3-4 kilometrelik kesim de mahalle olarak Çirihinşi olarak bilinen kesime kadar da inşallah projeyi uzatacağız. Gerek mevcut iş içerisinde gerekse de ayrı bir ihale olarak orayı da dahil ediyoruz"

diye konuştu.

Çamlıhemşin'in kıymetli bir vadi olduğunun altını çizen Uraloğlu,

"Çamlıhemşin yolunda artık ihtiyaç olan kanalizasyon hattının da geçirilmesi, bir hizmet kanalı veya doğrudan hat olarak geçirilmesiyle ilgili de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İller Bankası ile işbirliği halinde biz o hattın planlamasını da yapıyoruz. Yani yarın yolu bitirdiğimizde tekrar kazılma durumu hasıl olmasın, ihtiyacı olmasın"

ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, 31 Mart yerel seçimlerinin yaklaştığını anımsatarak, 1 Nisan'dan itibaren daha güçlü şekilde çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Uraloğlu, daha sonra Çayeli Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

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