İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Liderler oylarını nerede kullanacak?
Liderler oylarını nerede kullanacak?
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir.
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir.
Sponsorlu İçerik
İsrail ile işbirliği iddiaları: Bakanlıklardan art arda açıklama
İsrail ile işbirliği iddiaları: Bakanlıklardan art arda açıklama
Okullarda sosyal medya uygulamalarıyla ilgili tedbirler alınacak
Okullarda sosyal medya uygulamalarıyla ilgili tedbirler alınacak
Erdoğan: Bavullarla taşınan dolarlar hakkında ağızlarını bıçak açmıyor
Erdoğan: Bavullarla taşınan dolarlar hakkında ağızlarını bıçak açmıyor
İletişim Başkanlığı, seçimde 'Basın Merkezi' açacak
İletişim Başkanlığı, seçimde 'Basın Merkezi' açacak
Şimşek: Deprem yaralarını sarmak önceliğimiz
Şimşek: Deprem yaralarını sarmak önceliğimiz
Bakan Işıkhan: SGK'ya en borçlu 5 belediye CHP'li belediyeler
Bakan Işıkhan: SGK'ya en borçlu 5 belediye CHP'li belediyeler
Hatay'da feci kaza: Aynı aileden 6 kişi öldü
Hatay'da feci kaza: Aynı aileden 6 kişi öldü
Erdoğan: Yüksek enflasyonda ne verirsek verelim kaybolup gidiyor
Erdoğan: Yüksek enflasyonda ne verirsek verelim kaybolup gidiyor
1 Nisan'da okullar tatil olacak mı?
1 Nisan'da okullar tatil olacak mı?
Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
Yargıtay Başkanlığı seçiminin 5. turunda da sonuç çıkmadı
Yargıtay Başkanlığı seçiminin 5. turunda da sonuç çıkmadı
'Bekarlığa veda partisi'ni kabul etmeyen eğlence mekanına ceza
'Bekarlığa veda partisi'ni kabul etmeyen eğlence mekanına ceza
'Para sayma' görüntülerinde iki belediye başkanı ifadeye çağrıldı
'Para sayma' görüntülerinde iki belediye başkanı ifadeye çağrıldı
Meclis, nisanda yoğun mesai yapacak
Meclis, nisanda yoğun mesai yapacak
En uygun konut kredisi ne kadar?
En uygun konut kredisi ne kadar?
BM'de ateşkes oylaması kabul edildi: İsrail, ABD ziyaretini iptal etti
BM'de ateşkes oylaması kabul edildi: İsrail, ABD ziyaretini iptal etti
2027'de erken seçim gündeme gelebilir
2027'de erken seçim gündeme gelebilir
FETÖ'ye operasyon... Maliye Bakanlığı personeline gözaltı
FETÖ'ye operasyon... Maliye Bakanlığı personeline gözaltı
KKM'den çıkışlar durdu: Bankaların TL'ye dönüş hedefleri zorda
KKM'den çıkışlar durdu: Bankaların TL'ye dönüş hedefleri zorda
Deprem konutu hak sahipliğinde ek süre başvuruları sona eriyor
Deprem konutu hak sahipliğinde ek süre başvuruları sona eriyor
Bankalar promosyonda ayak diretiyor
Bankalar promosyonda ayak diretiyor
SGK'dan 'banka promosyonu' açıklaması
SGK'dan 'banka promosyonu' açıklaması
Ekrem İmamoğlu 50 milyon dolarlık 3 villayı kabul etti!
Ekrem İmamoğlu 50 milyon dolarlık 3 villayı kabul etti!
Ali Yalçın: Muhalefetin işi emekçinin yanında olmaktır
Ali Yalçın: Muhalefetin işi emekçinin yanında olmaktır
SGK: Ölüm aylığı alanlara 5 bin TL promosyon ödenecek
SGK: Ölüm aylığı alanlara 5 bin TL promosyon ödenecek
Erdoğan: Devlet sığınılacak yegane güvenli limandır
Erdoğan: Devlet sığınılacak yegane güvenli limandır
Bakan Yerlikaya: 830 teröristi etkisiz hale getirdik
Bakan Yerlikaya: 830 teröristi etkisiz hale getirdik
2024 YKS 2. Geç Başvurular başladı
2024 YKS 2. Geç Başvurular başladı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Liderler oylarını nerede kullanacak?

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere 5 gün kaldı. Seçim günü genel başkanlar da sandık başında olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her seçim olduğu gibi oyunu İstanbul Üsküdar'da kullanacak. Peki hangi lider nerede oy kullanacak? İşte detaylar...

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 26 Mart 2024 21:22, Son Güncelleme : 26 Mart 2024 21:23
Yazdır
Liderler oylarını nerede kullanacak?

Türkiye yerel seçimleri bekliyor. Seçimde liderlerin oy kullanacakları adresler belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her seçimde olduğu gibi 31 Mart'ta da İstanbul'da olacak, oyunu Üsküdar'da kullanacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da İstanbul'un Fatih ilçesinde sandığa gidecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara'da, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Manisa'da oy kullanacak

MHP Genel Başkanı Bahçeli bu yılda Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'nda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise oyunu kendi seçim bölgesi olan Manisa'da kullanacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önceki seçimlerde İstanbul'daydı. Bu defa Ankara'da olacak olan Akşener, Bilkent'teki Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda oy kullanacak.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ise İstanbul'da sandık başına gidecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber