İzmir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narko Alan ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen B.G. ve E.D'nin adreslerine operasyon düzenledi.

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