A Milli Takımımızın EURO 2024 F Grubu'ndaki son rakibi belli oldu
A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası'ndaki son rakibi belli oldu. Normal süresi ve uzatma devresi 0-0 biten maçın kazananını penaltılar belirledi. Yunanistan'ı penaltılarda 4-2 geçen Gürcistan, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 26 Mart 2024 22:52, Son Güncelleme : 26 Mart 2024 22:55
A Milli Takım'ın EURO 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubun'daki son rakibi Gürcistan oldu.
Gürcistan'daki Boris Paichadze Stadyumu'nda oynanan maçın 90 dakikasında gol sesi çıkmadı. 0-0 biten karşılaşma uzatmalara gitti.
Gürcistan ile Yunanistan arasındaki maçın uzatma dakikalarında da gol çıkmadı ve penaltı atışlarına geçildi.
Gürcistan, penaltılarda rakibine 4-2'lik üstünlük sağladı ve EURO 2024 bileti aldı.
Gürcistan, A Milli Futbol Takımı'nın EURO2024'teki son rakibi oldu.
Türkiye, Almanya'daki Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile mücadele edecek.