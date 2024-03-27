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'Kız meselesi' kavgası 16 yaşındaki genci canından etti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kız meselesi sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada göğsünden tabancayla vurulan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Mart 2024 07:26, Son Güncelleme : 27 Mart 2024 07:17
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'Kız meselesi' kavgası 16 yaşındaki genci canından etti

Olay, Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi Sarı Cami mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde bir araya gelen Kadem Can Çiçek (16) ile E.K.D. (20) arasında kız meselesi sebebiyle tartışma çıktı. E.K.D'nin arkadaşlarının da dahil olmasıyla büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. O esnada E.K.D. tabancayla rastgele etrafa ateş açtı. Kurşunlardan birinin göğsüne isabet ettiği Kadem Can Çiçek kanlar içinde yere yığıldı, E.K.D ise olay yerinden kaçtı. Caddeden geçen bir minibüs sürücüsü Kadem Can Çiçek'i aracıyla Fatih Devlet Hastanesine götürdü.

Kadem Can Çiçek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çiçek'in cenazesi otopsi işlemleri için Gebze Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Öte yandan, polis ekiplerinin çalışması neticesinde E.K.D gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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