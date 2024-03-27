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Seçim spekülatörleri işbaşında: Yine krizleri tuttu

31 Mart seçimlerine günler kala kadrolu spekülatörler yeniden devrede. "Dolar 100 lira olacak", "dolar alın" şeklindeki manipülasyonla seçim öncesi "Türk Lirası" üzerinde baskı kurulmak isteniyor. Sosyal medyada "kriz tellallığı" yapan hesapların çoğu firari FETÖ'cü. Ancak bazı sözde ekonomistler de siyasi hesaplarla kampanyaya katılıyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 27 Mart 2024 07:50, Son Güncelleme : 27 Mart 2024 07:33
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Seçim spekülatörleri işbaşında: Yine krizleri tuttu

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala döviz kurları üzerinden Türkiye ekonomisine operasyon çekmek isteyenler bir kez daha sahnede. Başta sosyal medya olmak üzere birçok kanaldan algı operasyonu yapmak amacıyla eşzamanlı harekete geçen kadrolu spekülatörler saldırıların dozunu giderek artırıyor. Merkez Bankası'nın piyasa anketini çarpıtıp, "doların 15 gün sonra 40 lira olacağı" yalanını hep bir ağızdan yayanların başında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün yurt dışına kaçmış firari üyeleri ile bunlarla birlikte içeride tempo tutan bazı sözde ekonomistler geliyor. Döviz alımını teşvik eden paylaşımlarla Türk Lirası (TL) üzerinde baskı kurmaya çalışan tetikçilerin asıl hedefi; cari açık başta olmak üzere birçok makroekonomik göstergede olumlu sonuçlar veren ekonomi programını zaafa uğratmak.

HER SEÇİM ÖNCESİ ORTAYA ÇIKIYORLAR
Aralarında firari FETÖ'cü Turhan Bozkurt'un da bulunduğu spekülatörler, gerek youtube yayınları gerek sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla korku senaryolarını pompalamaya çalışıyor. Bozkurt, Merkez Bankası'nın faizi 500 baz puan artırma kararının ardından dövizde kalınması gerektiğini savunarak, TL üzerinde baskı oluşturmaya kalkıştı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından soluğu yurt dışında alan FETÖ'cü, Mayıs 2023 ve ondan önceki diğer seçimlerin arifesinde de aynı söylemlerle ekonomik tetikçiliğe soyunmuştu.

FETÖ İLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORLAR
FETÖ'nün propaganda makinelerinin piyasaları hedef alan saldırılarına, siyasi bakış açılarını analizlerine yansıtan sözde ekonomistler de ortak oluyor. Muhalefetin manipülasyon aracı haline dönüşen ENAG'ın kurucusu Prof. Veysel Ulusoy, vatandaşa "döviz alın" tavsiyesi yapacak kadar ileri gitti. Ulusoy'un ürettiği söylemlere sahip çıkan yurt dışındaki FETÖ'cüler de skandal paylaşımı sosyal medyadan yaymaya başladı. Birçok yorumcu ise Veysel Ulusoy'a tepki üstüne tepki gösterdi. Her seçim öncesinde aynı provokasyona soyunan Ulusoy'u eleştirenler arasında hükümetin ekonomi politikalarına karşı çıkan çok sayıda ismin de olması dikkatlerden kaçmadı.

"DOLAR 100 TL OLACAK" DİYEN BİLE VAR
Dolar için akıl almaz yorumlar yapan kadrolu manipülatör Selçuk Geçer de son çıkışıyla çıtayı bir hayli yükseltti. Tahminlerinde sürekli çuvallayan Geçer, 1 doların 100 lira olacağını öne sürdü. YouTube'da Geçer'in hesabı, organize bir şekilde doların yükseleceğini işlediği videolarla dolu.

MAYIS 2023 ÖNCESİ DE YAPMIŞTI
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu lehine algı operasyonu yapan İngiliz Ekonomist Timothy Ash de yine devreye girdi. Ash, Türkiye'nin kötü bir politika döngüsü içinde olduğunu savunup, 31 Mart'tan sonra büyük bir devalüasyon yaşanacağını iddia etti. Mayıs 2023 seçimlerinde 6'lı Masa için çaba harcayan Ash, "Şu an Kılıçdaroğlu'nun en iyi şansı borsada satış yapılması olur" sözleriyle manipülasyona imza atmıştı.

"Tetikçileri inceleyin" çağrısı
Özellikle seçim dönemlerinde sahaya sürülen bu isimler, her defasında yanıldı. Tahminlerinde sürekli çuvallayan kadrolu spekülatörlerin yaptıkları ise yanlarına kar kalıyor. Sosyal medyadaki takipçi sayılarını artırmak için, ekonomi gibi can alıcı bir konuda yalan yanlış söylemlerde bulunan isimler hakkında ağır yaptırımlar uygulanması bekleniyor. Halkı paniğe sevk ederek TL üzerinde baskı oluşturan ve döviz kurlarını artırarak 85 milyon vatandaşın alım gücünü zayıflatanlarla ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yaptırım uygulaması gerektiği belirtiliyor. Sosyal medyada tetikçiliğe soyunarak takipçi kazanan ve bunun neticesinde gelir elde eden spekülatörlerin hesaplarındaki para trafiğini Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) mercek altına alması yönünde çağrılar yapılıyor.

Cabir Turğut

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