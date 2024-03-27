Alım gücü düştü, markalar yönünü yurt dışına çevirdi

Türkiye'de AVM açılışlarının durması, yüksek enflasyon karşısında yaşanan gelir erozyonu ve artan sıkılaştırma politikaları, markaların yurtdışı atağını hızlandırdı. Yurtiçinde doyuma ulaştıklarını da belirten birçok dev, sınır ötesini önceliklendirdi. Gelişmelere paralel olarak BMD üyesi markaların yurtdışı şube sayısı 6 bini, satış noktası sayısı da 12 bini aştı.

Türkiye'de yeni AVM açılışlarının azalması, yüksek enflasyon karşısında yaşanan gelir erozyonu ve artan sıkılaştırma politikaları, markaların yurtiçi mağazalaşma iştahını negatif etkilerken, yurtdışı ataklarının ise artmasına yol açtı. Birçok dev, geçen yıl yurtdışında, yurtiçinden çok daha fazla sayıda mağaza açtı. Bu yıl da benzer bir politika ile hareket etmeyi planlayan şirketlerin hedef pazarları arasında, Kuzey Afrika, Ortadoğu, Latin Amerika ve Türki Cumhuriyetler yer aldı.

Yurtiçinde olduğu gibi yurtdışında da en güçlü Türk markası LC Waikiki olarak öne çıkıyor. 63 ülkede faaliyet gösteren marka, bu ülkelerin 23'ün pazar lideri konumunda bulunuyor. Geçen yıl açtığı 120'den fazla mağazanın büyük çoğunluğunu yurtdışında açan LC Waikiki'nin hedefi Avrupa'nın en büyük 3 moda perakendecisinden biri olmak. Markanın hali hazırda hedef bölgeleri arasında Afrika'nın yanı sıra Latin Amerika geliyor. Marka bu yıl sahra altı Afrika'yı da test edecek. Öte yandan Türkiye'nin en büyük 3. hazır giyim markası Mavi de yüzde 12 olan yurtdışı gelirlerinin payını yüzde 20-25 seviyesine çıkarmak için yurtdışı operasyonlarında yeniliğe gitmişti.

"Mutluluğu dışarda arıyorlar"

BMD Başkanı Sinan Öncel, maliyetlerin artmasına karşın alım gücünün düştüğünü, bunun da satış adetlerinde düşüşe yol açtığını belirtti. Öncel, "Yurtdışı mağazalaşma, piyasa koşullarının bir sonucu ve doğrusu da bu. Markalar, perakendeciler mutluluğu dışarıda arıyor" dedi. Bu dönemde yakın coğrafyanın yanı sıra Kuzey Afrika'nın hedef pazarlar sıralamasında öne çıkacağını belirten Öncel, gelişmelerin yerli tedarike etkisi konusunda da, "Markalar yurtdışında mağazalaşıyor ama yurtdışı mağazalarında yerli tedarik oranı maliyetler nedeniyle yüzde 50'lerde kalıyor" diye konuştu.

Damat, prestij noktalarını önceliklendiriyor

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, yurtdışı mağaza sayısında 200'ü geçtiklerini anlattı. Orakçıoğlu, "Geçen ay İtalya'da iki yeni mağaza açtık. Strateji olarak İtalya'yı Avrupa'nın, Dubai'yi de Ortadoğu'nun podyumu olarak görüyoruz. Rusya'da da mağazalarımız var. Londra'da bu yıl açacağız. Geçen sene yurtdışında 11 mağaza açmıştık, bu sene 18 civarında açacağız. AB'nin lojistiğini İtalya'ya taşıyoruz. İtalya'da dünya markalarının satıldığı showroom'larda olacağız. Bu şekilde 150'den fazla mağazada ürünlerimiz satılacak. Prestij noktalarında markalarımızın olması bizim için çok daha önemli. Yurtdışında online'da da iyi gidiyoruz" dedi.

Kiğılı global marka olma yolunda ilerliyor

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, bugün Türkiye'de 200, yurt dışında ise bulundukları 166 mağazayla global bir marka olma yolunda ilerlediklerini anlattı. Suerdem, "Yurt dışında çok ciddi bir mağazalaşma atılımımız söz konusu. Bunların bir kısmı öz yatırım, bir kısmı ise franchise. 2023'te yurtdışında 20 mağaza açtık. Bu yıl 15 mağaza açmayı planlıyoruz.

Azerbaycan, Bulgaristan, Sırbistan, Özbekistan ve Irak'ta büyüme devam edeceğiz. BAE'ye gireceğiz. Cezayir, Irak, Kazakistan ve Suudi Arabistan ile Balkan ülkeleriyle, Hırvatistan ve Arnavutluk'ta yeni mağazalar açacağız" dedi. Suerdem, en önemli hedef pazarlarının ise Kuzey Afrika olacağını belirtti.

İpekyol 100 yeni mağaza planlıyor

Yurtdışı atak başlatan önemli markalardan biri de bünyesinde İpekyol, Machka ve Twist markalarını bulunduran Ayaydın-Miroglio oldu. Genel Müdür Uğur Ayaydın, geçen yılı 52 yurtdışı mağaza ile kapattıklarını belirterek, "Salgın döneminde yurtdışında hızlı bir büyüme kaydedememiştik. Artık o tarafa odaklanıyoruz. Türkiye'de fiziksel mağaza konusunda doyum noktasına ulaştık. Bu sene için en az 12 yurtdışı mağaza açılış planımız var. Ağırlıklı olarak CIS ülkeleri (Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Rusya ve Tacikistan) ve Kuzey Afrika olacak. Mısır'a ilk kez girdik. Daha önce ağırlıklı olarak franchise modeli ile çalışıyorduk. Artık kendi operasyonlarımız ile devam edecek ve franchise'larımızı devralacağız. Startını da BAE'de verdik. Rusya için operasyonlarımızı kuruyoruz. 5 yılda yurtdışında 150 mağazaya ulaşma ve yurtdışının payını da yüzde 15'lerden yüzde 35'lere çıkarma hedefimiz var. Bulunduğumuz ülkelerde kendi online sitemiz, yer almadığımız ülkelerde de pazaryerlerinde faaliyet gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Yener Karadeniz - Ekonomim.com