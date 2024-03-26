CHP Keçiören adayı Özarslan: Anketlerde 5-6 puan öndeyiz

CHP Keçiören Belediye Başkan adayı Mesut Özarslan, iftar programında gazetecilerle bir araya gelerek projeleri hakkında bilgi verdi. Toplantıya CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın daveti üzerine Keçiören'den aday olduğunu ifade eden Özarslan, Keçiören'de siyasi söylemle değil 'Mansur Yavaş belediyeciliği' ile yol aldıklarını söyledi. Özarslan, "Birileri sahada siyaset yaparken biz projelerimizi anlatıyoruz" dedi.

'ÜLKÜCÜ, TÜRK MİLLİYETÇİSİ, ATATÜRK SEVDALISIYIM'

Ülkücü, Türk milliyetçisi gelenekten geldiğini, söyleyen Özarslan, şu anda CHP'nin adayı olarak seçime girdiğini ve Atatürk sevdalısı olduğunu ifade etti.

'5,6 PUAN ÖNDEYİZ'

Keçiören'deki güncel anketlere ilişkin bilgi veren Özarslan, "5,6 puan önde olduğumuzu görüyoruz. Bu durumdan şımarmıyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni açık farkla kazanacağını söyleyen Özarslan, Keçiören'de de kazanmaları halinde Keçiören'e çok büyük hizmetler sunulacağını ifade etti.

'KENTSEL DÖNÜŞÜM BİZİM UZMANLIK ALANIMIZ'

Keçiören'de kentsel dönüşüm konusunda sıkıntılar olduğunu ifade eden Özarslan, geçmişte TOKİ'de ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde bürokrat olarak görev yaptığını, bu alandaki deneyimini Keçiören'e taşıyacağını söyledi. "Kentsel dönüşüm bizim uzmanlık alanımız" diyen Özarslan, kentsel dönüşümün sivil toplum kuruluşları ve Ankara Büyükşehir Belediyesi işbirliği içinde, doğayı koruyarak ve vatandaşın hak kaybına uğramayacağı biçimde yapılması gerektiğini kaydetti.

'OYUMU MAMAK'TA KULLANACAĞIM'

Gazetecilerin kendisinin Etimesgut'tan aday olmasının beklendiğini hatırlatması ve oyunu nerede kullanacağını sorması üzerine Özarslan, adaylık için adının ilk önce Etimesgut, sonra da Mamak için geçtiğini söyledi. Özarslan, Mamak adayı olma ihtimali güçlenince ikametini Mamak'a taşıdığını, bu yüzden de Mamak'ta oy kullanacağını kaydetti. Ülkücü ve muhafazakar bir geçmişi olması sebebiyle parti yöneticilerinin ve Mansur Yavaş'ın Keçiören'i uygun gördüğünü belirten Özarslan, "Keçiörenliler beni biliyor, Keçiörenli olduğumu biliyor" dedi.

'İYİ PARTİ'NİN DURUMUNA ÜZÜLÜYORUM'

İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Topel'in kendisi hakkındaki "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bazı şirketlerini batırdığı' yönündeki iddiaları sorulan Özarslan, "Cengiz Topel İşini gücünü bırakıp televizyon televizyon gezerek iftira atıyor, yalan söylüyor. Ben üzülüyorum. O partiyi (İYİ Parti) biz ne emeklerle kurduk. İYİ Parti'nin mevcut durumuna üzülüyorum. Orada çok kıymetli ağabeylerim, ülküdaşlarım var. Onların da kendi içlerinde anket yapın yüzde 99'u rahatsızdır. Açık açık AK Parti'ye destek sağlama amacı içinde. Biz ona sadece gülüyoruz" diye konuştu.

'ALLAH İYİ PARTİ'NİN YARDIMCISI OLSUN'

Özarslan, Cengiz Topel'in in İYİ Parti adaylığı için "Bir kere aday gösterdiler geri de çekemiyorlar. Allah İYİ Parti'nin yardımcısı olsun" dedi.

'NEDEN 5 YIL BOYUNCA HESAP SORMADINIZ?'

Kendisinin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde İYİ Parti'nin bürokratı olarak görev yaptığını hatırlatan Özarslan, "5 yıl boyunca niye hesap sormadınız da CHP'nin adayı olunca bu adamı böyle konuşturuyorsun?" diye sordu.

'KEÇİÖREN DOKTORA TEZ KONUSU OLACAK'

Seçim çalışmaları sırasında Yavaş'ın gücünü arkasında hissettiğini belirterek Yavaş'ın kefaletinin kendisinde olduğunu söyleyen Özarslan, CHP Genel Merkez yöneticileri, il ve ilçe yöneticilerinin de çok büyük gayretle çalıştığını ve uyum içinde olduklarını belirtti. AK Parti ve MHP'den de üstü örtük destek aldıklarını kaydeden Özarslan, 1 Nisan'da kesin kazanacaklarını ifade etti ve "Keçiören doktora tez konusu olacak" dedi.