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Yerel seçimlerinde oy kullanmamanın cezası belli oldu

Kritik seçimlere 5 gün kala seçmenler, 'seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu, cezası ne kadar' sorularını araştırmaya başladı. Peki, seçim yasaları çerçevesinde, Türk vatandaşları için zorunluluk olan oy verme işlemi gerçekleştirilmezse cezası ne olur? İşte detaylar...

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 27 Mart 2024 09:17, Son Güncelleme : 27 Mart 2024 09:29
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Yerel seçimlerinde oy kullanmamanın cezası belli oldu

Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdari Genel Seçimleri için sadece 5 gün sonra sandık başına gidecek.

Seçim yasalarına göre, Türkiye'de oy kullanma zorunluluğu bulunuyor. Ancak, bu zorunluluğun ihlali durumunda uygulanacak cezalar da belirli kurallara tabi.

OY KULLANMAMA CEZASI VAR MI?

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 25. maddesine göre, seçimlerde oy kullanmak yasal bir zorunluluk. YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda ise cezai işlem uygulanıyor.

OY VERMEMENİN CEZASI NE?

Oy kullanmama cezası 2010'da yapılan açıklama ile 22 TL olarak duyurulmuştu. Öte yandan 2023 yılında yapılan genel seçimlerde ise oy vermeme cezası 300 lira olarak belirlenmişti.

Oy kullanmayan seçmene ceza tebligatı gönderiliyor ve ödeme işlemleri Maliye Bakanlığı ya da PTT gibi kurumlar üzerinden yapıldığı biliniyor.

KİMLER OY KULLANAMAZ?

Kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar, silah altında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları ile askeri öğrenciler, taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlüler oy kullanamaz.

Liderler oylarını nerede kullanacak?

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