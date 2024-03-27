Arkadaşlarının kavgasını ayırmayıp cep telefonu ile kaydettiler

Olay, Sincan'ın Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. 3 kız çocuğu arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Saç saça baş başa kavga eden kızlara müdahale etmeyen diğer çocuklar ise, o anları cep telefonları ile kayda aldı. Görüntülerde kavgayı gören birinin, "Kaç kişi dalıyorsunuz" dediği duyuldu.