Borsa günü yatay tamamladı

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesine geldi
Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesine geldi
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir.
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir.
Sponsorlu İçerik
Yargıtay Başkanlığı seçimi için yarın 9'uncu tur oylaması yapılacak
Yargıtay Başkanlığı seçimi için yarın 9'uncu tur oylaması yapılacak
Altın ithalatı için yeni karar
Altın ithalatı için yeni karar
RTÜK Başkanı Şahin: Sınavsız ve usulsüz bir işlem yapılmamıştır
RTÜK Başkanı Şahin: Sınavsız ve usulsüz bir işlem yapılmamıştır
Cevdet Yılmaz: Fiyat istikrarında henüz istediğimiz yerde değiliz
Cevdet Yılmaz: Fiyat istikrarında henüz istediğimiz yerde değiliz
Kira gelir beyanında son gün 1 Nisan
Kira gelir beyanında son gün 1 Nisan
S&P Türkiye'nin 2024 büyüme tahminini yükselti
S&P Türkiye'nin 2024 büyüme tahminini yükselti
Bankalar 'fatura'yı müşteriye kesti
Bankalar 'fatura'yı müşteriye kesti
'Kapımız teröriste de terör gündeminde siyasetçilik oynayana da kapalı'
'Kapımız teröriste de terör gündeminde siyasetçilik oynayana da kapalı'
Yargıtay Başkanı seçimi yarına kaldı: İki aday yarışacak
Yargıtay Başkanı seçimi yarına kaldı: İki aday yarışacak
Seçim göçü başladı: İşte en yoğun olduğu iller
Seçim göçü başladı: İşte en yoğun olduğu iller
Seçimde oy kullanırken bunlara dikkat!
Seçimde oy kullanırken bunlara dikkat!
MEB ve ÖSYM yapay zeka ile sınav uygulamalarını masaya yatıracak
MEB ve ÖSYM yapay zeka ile sınav uygulamalarını masaya yatıracak
Seçimden sonraki gün okullar tatil mi ?
Seçimden sonraki gün okullar tatil mi ?
Seçim günü hava nasıl olacak?
Seçim günü hava nasıl olacak?
Yerel seçimlerinde oy kullanmamanın cezası belli oldu
Yerel seçimlerinde oy kullanmamanın cezası belli oldu
56 havalimanından sadece 11'i 'makul' yatırım
56 havalimanından sadece 11'i 'makul' yatırım
Emekliye kartlı indirim
Emekliye kartlı indirim
MEB'den tartışılan ÇEDES projesine açıklama: Şeffaf bir proje
MEB'den tartışılan ÇEDES projesine açıklama: Şeffaf bir proje
Dolum hatası vurgunu! Tüketici eve geldiğinde fark ediyor
Dolum hatası vurgunu! Tüketici eve geldiğinde fark ediyor
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden İsrail'le ihracat açıklaması
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden İsrail'le ihracat açıklaması
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail zalimliğiyle bir başına kaldı
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail zalimliğiyle bir başına kaldı
Liderler oylarını nerede kullanacak?
Liderler oylarını nerede kullanacak?
İsrail ile işbirliği iddiaları: Bakanlıklardan art arda açıklama
İsrail ile işbirliği iddiaları: Bakanlıklardan art arda açıklama
Okullarda sosyal medya uygulamalarıyla ilgili tedbirler alınacak
Okullarda sosyal medya uygulamalarıyla ilgili tedbirler alınacak
Erdoğan: Bavullarla taşınan dolarlar hakkında ağızlarını bıçak açmıyor
Erdoğan: Bavullarla taşınan dolarlar hakkında ağızlarını bıçak açmıyor
İletişim Başkanlığı, seçimde 'Basın Merkezi' açacak
İletişim Başkanlığı, seçimde 'Basın Merkezi' açacak
Şimşek: Deprem yaralarını sarmak önceliğimiz
Şimşek: Deprem yaralarını sarmak önceliğimiz
Bakan Işıkhan: SGK'ya en borçlu 5 belediye CHP'li belediyeler
Bakan Işıkhan: SGK'ya en borçlu 5 belediye CHP'li belediyeler
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Ekonomi

Borsa günü yatay tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,01 değer kaybederek 8.806,72 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mart 2024 18:30, Son Güncelleme : 27 Mart 2024 18:27
Yazdır
Borsa günü yatay tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,66 puan azalırken, toplam işlem hacmi 84,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,61 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,13 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,60 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 4,73 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin belirsizliğin risk iştahını törpülediğini ifade etti.

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, gelişmekte olan ülkeler için 2024 yılı toplam büyüme tahminini yüzde 4,1'den yüzde 4,2'ye yükseltirken, Türkiye için de yüzde 2,4'ten yüzde 3'e çıkardı.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme, haftalık işsizlik başvuruları, bekleyen konut satışları, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, İngiltere'de büyüme ve Almanya'da işsizlik oranının öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 9.000 puanın direnç, 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber