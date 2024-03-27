Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini ve böylece bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 5'e yükseldiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Böylece, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e yükseldi. Her nerede olursa olsun, terör örgütü PKK ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadelerine yer verildi.