Seçim günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, hava sıcaklıkları 6 ila 10 derece artacak ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

31 Mart Pazar günü, ülke genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Seçim günü bazı illerimizde beklenen sıcaklık değerleri şöyle;

Ankara: Parçalı bulutlu 9 / 22

İstanbul: Az bulutlu 10 / 18

İzmir: Az bulutlu 13 / 25

Bursa: Az bulutlu 13 / 25

Afyonkarahisar: Parçalı bulutlu 9 / 23

Antalya: Parçalı bulutlu 16 / 27

Adana: Az bulutlu 13 / 30

Bolu: Parçalı bulutlu 8 / 24

Samsun: Parçalı bulutlu 11 / 21

Trabzon: Parçalı bulutlu 11 / 17

Erzurum: Parçalı bulutlu -1 / 17

Diyarbakır: Az bulutlu 6 / 24 derece