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İstanbul'da PKK operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Yunanistan'dan eylem amacıyla Türkiye'ye gönderilen örgüt mensuplarının sınır geçişlerini organize ettiği belirlenen 10 şüpheli yakalandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Mart 2024 10:46, Son Güncelleme : 27 Mart 2024 10:46
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İstanbul'da PKK operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi'ne (DGH) yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, bazı şüphelilerin örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği, yasa dışı sokak eylemleri yapabilecekleri, ayrıca yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçişlerini ve Yunanistan'dan eylem amacıyla Türkiye'ye gönderilen terör örgütü mensuplarının sınır geçişlerini organize ettiği tespit edildi.

10 şüpheli yakalandı

Örgüt ile bağlantılı olarak ilgili faaliyetlerine devam ettiği belirlenen 11 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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