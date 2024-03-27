İstanbul'da PKK operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi'ne (DGH) yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, bazı şüphelilerin örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği, yasa dışı sokak eylemleri yapabilecekleri, ayrıca yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçişlerini ve Yunanistan'dan eylem amacıyla Türkiye'ye gönderilen terör örgütü mensuplarının sınır geçişlerini organize ettiği tespit edildi.

10 şüpheli yakalandı

Örgüt ile bağlantılı olarak ilgili faaliyetlerine devam ettiği belirlenen 11 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.