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Kalkan-17 operasyonlarında 44 göçmen kaçakçısı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde düzenlenen Kalkan-17 operasyonlarında 44 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 881 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mart 2024 12:30, Son Güncelleme : 27 Mart 2024 12:57
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Kalkan-17 operasyonlarında 44 göçmen kaçakçısı yakalandı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Muğla ve Van'da jandarma tarafından göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik Kalkan-17 operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

4 gün süren operasyonlarda 44 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 881 düzensiz göçmenin yakalandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, aramalar sonucu ruhsatsız tabanca, AK-47 piyade tüfeği, 24 araç, 1 sürat teknesi, çok miktarda Türk lirası, döviz ve çok sayıda dijital materyale el konulduğunu bildirdi.

Yerlikaya, yakalanan organizatörlerden 15'inin tutuklandığını ve 11'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıklayarak, şunları kaydetti:

"Diğerlerinin işlemleri sürüyor. Ayrıca operasyonlar sonucu düzensiz göçmenlerin arasına karışarak sınırı geçmeye çalışan 4 bölücü terör örgütü mensubu ve 2 FETÖ şüphelisi yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, ülkelerine geri gönderilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi."

Operasyonu düzenleyen jandarmayı ve Göç İdaresi Başkanlığı personelini tebrik eden Yerlikaya, "İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin her bölgesinde sürdürdüğümüz operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

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