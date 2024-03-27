Tırın dorsesindeki alçıpanlar otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü

Edinilen bilgilere göre, kaza Kayseri-Malatya Karayolu Gürün ilçesi çıkışında meydana geldi. M.A. idaresindeki 50 ADF 035 plakalı Mercedes marka alçıpan yüklü tır, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşıp karşı yola geçerek yan yattı. Yan yatan tırın dorsesinde bulunan alçıpanlar, bu sırada karşı yönden gelen Çetin Karaşin yönetimindeki 01 LE 212 plakalı Tofaş marka aracın üzerine devrildi. Kazada otomobil sürücüsü araçta sıkışarak hayatını kaybederken, tır sürücüsü ve otomobilde bulunan A.K., A.O.G. ve A.K. yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücünün cenazesi itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu çıkartılarak morga kaldırıldı. Yaralılar ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan Kayseri-Malatya karayolu, ekiplerin çalışmaları sonucu kontrollü şekilde trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.