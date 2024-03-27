Bu camiden Türkiye'de sadece 3 tane var

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
DİB-MBSTS sınav sonuçları açıklandı
DİB-MBSTS sınav sonuçları açıklandı
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir.
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir.
Sponsorlu İçerik
Yargıtay Başkanı, seçimin yedinci turunda da seçilemedi
Yargıtay Başkanı, seçimin yedinci turunda da seçilemedi
Seçimde oy kullanırken bunlara dikkat!
Seçimde oy kullanırken bunlara dikkat!
MEB ve ÖSYM yapay zeka ile sınav uygulamalarını masaya yatıracak
MEB ve ÖSYM yapay zeka ile sınav uygulamalarını masaya yatıracak
Seçimden sonraki gün okullar tatil mi ?
Seçimden sonraki gün okullar tatil mi ?
Seçim günü hava nasıl olacak?
Seçim günü hava nasıl olacak?
Yerel seçimlerinde oy kullanmamanın cezası belli oldu
Yerel seçimlerinde oy kullanmamanın cezası belli oldu
56 havalimanından sadece 11'i 'makul' yatırım
56 havalimanından sadece 11'i 'makul' yatırım
Emekliye kartlı indirim
Emekliye kartlı indirim
MEB'den tartışılan ÇEDES projesine açıklama: Şeffaf bir proje
MEB'den tartışılan ÇEDES projesine açıklama: Şeffaf bir proje
Dolum hatası vurgunu! Tüketici eve geldiğinde fark ediyor
Dolum hatası vurgunu! Tüketici eve geldiğinde fark ediyor
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden İsrail'le ihracat açıklaması
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden İsrail'le ihracat açıklaması
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail zalimliğiyle bir başına kaldı
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail zalimliğiyle bir başına kaldı
Liderler oylarını nerede kullanacak?
Liderler oylarını nerede kullanacak?
İsrail ile işbirliği iddiaları: Bakanlıklardan art arda açıklama
İsrail ile işbirliği iddiaları: Bakanlıklardan art arda açıklama
Okullarda sosyal medya uygulamalarıyla ilgili tedbirler alınacak
Okullarda sosyal medya uygulamalarıyla ilgili tedbirler alınacak
Erdoğan: Bavullarla taşınan dolarlar hakkında ağızlarını bıçak açmıyor
Erdoğan: Bavullarla taşınan dolarlar hakkında ağızlarını bıçak açmıyor
İletişim Başkanlığı, seçimde 'Basın Merkezi' açacak
İletişim Başkanlığı, seçimde 'Basın Merkezi' açacak
Şimşek: Deprem yaralarını sarmak önceliğimiz
Şimşek: Deprem yaralarını sarmak önceliğimiz
Bakan Işıkhan: SGK'ya en borçlu 5 belediye CHP'li belediyeler
Bakan Işıkhan: SGK'ya en borçlu 5 belediye CHP'li belediyeler
Hatay'da feci kaza: Aynı aileden 6 kişi öldü
Hatay'da feci kaza: Aynı aileden 6 kişi öldü
Erdoğan: Yüksek enflasyonda ne verirsek verelim kaybolup gidiyor
Erdoğan: Yüksek enflasyonda ne verirsek verelim kaybolup gidiyor
Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
'Bekarlığa veda partisi'ni kabul etmeyen eğlence mekanına ceza
'Bekarlığa veda partisi'ni kabul etmeyen eğlence mekanına ceza
'Para sayma' görüntülerinde iki belediye başkanı ifadeye çağrıldı
'Para sayma' görüntülerinde iki belediye başkanı ifadeye çağrıldı
Meclis, nisanda yoğun mesai yapacak
Meclis, nisanda yoğun mesai yapacak
En uygun konut kredisi ne kadar?
En uygun konut kredisi ne kadar?
BM'de ateşkes oylaması kabul edildi: İsrail, ABD ziyaretini iptal etti
BM'de ateşkes oylaması kabul edildi: İsrail, ABD ziyaretini iptal etti
2027'de erken seçim gündeme gelebilir
2027'de erken seçim gündeme gelebilir
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Bu camiden Türkiye'de sadece 3 tane var

Tokat'ta bulunan 8 asırlık Malum Seyit Cami, Türkiye'de beşik sırtı modeli ile yapılan 3 camiden biri olma özelliği taşıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Mart 2024 13:07, Son Güncelleme : 27 Mart 2024 13:08
Yazdır
Bu camiden Türkiye'de sadece 3 tane var

Tokat'ta bulunan Malum Seyit Cami, benzersiz mimarisi ve tarihi dokusuyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Türkiye'deki nadir beşik sırtı modeli camilerden biri olan bu yapı, çivi kullanılmadan ahşap çantı tekniği ile inşa edilmiş ve 8 asırdan fazla bir süredir ayakta duruyor.

Tokat'ın Sulusaray ilçesine bağlı Dutluca köyünde bulunana Malum Seyit Cami'nin yapım şekli ile dikkatleri üzerine çekiyor. 1200'lü yıllarda inşa edildiği tahmin edilen cami çivi kullanılmadan inşa edildi. Ahşap taşıyıcılar, camiyi ayakta tutmakta ve üzerlerine işlenmiş olan oyma tekniğiyle yapılmış geometrik desenlerle süslenen cami 27 Ocak 1995 tarihinde Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından korunması gereken bir kültür varlığı olarak tescillendi. İlk olarak 1940'ta, ardından 1970'te ve en son 2006'da Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından aslına uygun olarak restore edilen cami Türkiye'de beşik sırtı modeli ile yapılan 3 camiden biri olma özelliği taşıyor. Malum Seyit Camii, Tokat'ın en nitelikli ahşap camilerinden biri olarak ön plana çıkıyor.

Cami hakkında bilgiler veren Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğü mülkiyetinde ve korumasında bulunan Malum Seyit Cami ve Türbesi Tokat'ın Sulusaray ilçesine 6 kilometre uzaklıktaki Dutluca köyünde yer almaktadır. Caminin yapım tarihiyle ilgili kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte genel olarak 1200'lü yıllarda yapıldığı tahmin edilmektedir. Çivi kullanılmadan ahşap çantı tekniği ile ve kesme taştan yapılan Malum Seyit Cami duvarları bir sıra kesme taş, üç sıra tuğla dizilerek örülmüştür. Camiyi ahşap taşıyıcılar ayakta tutmaktadır. Ahşap taşıyıcıların yüzeyine oyma tekniği ile işlenen geometrik desenlerle dikkat çekmektedir. 27.01.1995 tarihinde Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından korunması gereken gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenmiştir. Tokat'ta bulunan en nitelikli ahşap camilerden birisi olan 8 asırlık cami Türkiye'de beşik sırtı modeli ile yapılan 3 camiden biridir. Cami ilk olarak 1940 tarihinde, ardından 1970'de ve son olarak da 2006 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından aslına uygun olarak restore edilmiştir" dedi.

Bu eşsiz yapı, geçmişten günümüze uzanan bir tarih ve kültür mirası olarak ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber