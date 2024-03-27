TFF duyurdu: 3 kulüp başkanı PFDK'ya sevk edildi

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesine geldi
Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesine geldi
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir.
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir.
Sponsorlu İçerik
Yargıtay Başkanlığı seçimi için yarın 9'uncu tur oylaması yapılacak
Yargıtay Başkanlığı seçimi için yarın 9'uncu tur oylaması yapılacak
Altın ithalatı için yeni karar
Altın ithalatı için yeni karar
RTÜK Başkanı Şahin: Sınavsız ve usulsüz bir işlem yapılmamıştır
RTÜK Başkanı Şahin: Sınavsız ve usulsüz bir işlem yapılmamıştır
Cevdet Yılmaz: Fiyat istikrarında henüz istediğimiz yerde değiliz
Cevdet Yılmaz: Fiyat istikrarında henüz istediğimiz yerde değiliz
Kira gelir beyanında son gün 1 Nisan
Kira gelir beyanında son gün 1 Nisan
S&P Türkiye'nin 2024 büyüme tahminini yükselti
S&P Türkiye'nin 2024 büyüme tahminini yükselti
Bankalar 'fatura'yı müşteriye kesti
Bankalar 'fatura'yı müşteriye kesti
'Kapımız teröriste de terör gündeminde siyasetçilik oynayana da kapalı'
'Kapımız teröriste de terör gündeminde siyasetçilik oynayana da kapalı'
Yargıtay Başkanı seçimi yarına kaldı: İki aday yarışacak
Yargıtay Başkanı seçimi yarına kaldı: İki aday yarışacak
Seçim göçü başladı: İşte en yoğun olduğu iller
Seçim göçü başladı: İşte en yoğun olduğu iller
Seçimde oy kullanırken bunlara dikkat!
Seçimde oy kullanırken bunlara dikkat!
MEB ve ÖSYM yapay zeka ile sınav uygulamalarını masaya yatıracak
MEB ve ÖSYM yapay zeka ile sınav uygulamalarını masaya yatıracak
Seçimden sonraki gün okullar tatil mi ?
Seçimden sonraki gün okullar tatil mi ?
Seçim günü hava nasıl olacak?
Seçim günü hava nasıl olacak?
Yerel seçimlerinde oy kullanmamanın cezası belli oldu
Yerel seçimlerinde oy kullanmamanın cezası belli oldu
56 havalimanından sadece 11'i 'makul' yatırım
56 havalimanından sadece 11'i 'makul' yatırım
Emekliye kartlı indirim
Emekliye kartlı indirim
MEB'den tartışılan ÇEDES projesine açıklama: Şeffaf bir proje
MEB'den tartışılan ÇEDES projesine açıklama: Şeffaf bir proje
Dolum hatası vurgunu! Tüketici eve geldiğinde fark ediyor
Dolum hatası vurgunu! Tüketici eve geldiğinde fark ediyor
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden İsrail'le ihracat açıklaması
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden İsrail'le ihracat açıklaması
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail zalimliğiyle bir başına kaldı
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail zalimliğiyle bir başına kaldı
Liderler oylarını nerede kullanacak?
Liderler oylarını nerede kullanacak?
İsrail ile işbirliği iddiaları: Bakanlıklardan art arda açıklama
İsrail ile işbirliği iddiaları: Bakanlıklardan art arda açıklama
Okullarda sosyal medya uygulamalarıyla ilgili tedbirler alınacak
Okullarda sosyal medya uygulamalarıyla ilgili tedbirler alınacak
Erdoğan: Bavullarla taşınan dolarlar hakkında ağızlarını bıçak açmıyor
Erdoğan: Bavullarla taşınan dolarlar hakkında ağızlarını bıçak açmıyor
İletişim Başkanlığı, seçimde 'Basın Merkezi' açacak
İletişim Başkanlığı, seçimde 'Basın Merkezi' açacak
Şimşek: Deprem yaralarını sarmak önceliğimiz
Şimşek: Deprem yaralarını sarmak önceliğimiz
Bakan Işıkhan: SGK'ya en borçlu 5 belediye CHP'li belediyeler
Bakan Işıkhan: SGK'ya en borçlu 5 belediye CHP'li belediyeler
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

TFF duyurdu: 3 kulüp başkanı PFDK'ya sevk edildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Ali Koç, Dursun Özbek ve Ertuğrul Doğan'ın PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 27 Mart 2024 17:59, Son Güncelleme : 27 Mart 2024 17:53
Yazdır
TFF duyurdu: 3 kulüp başkanı PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden PFDK sevklerine ilişkin bir açıklama yayınlandı.

Açıklamada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"1- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü'nün 15.03.2024 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı'nın Geçici Madde-2 uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı METİN KORKMAZ'ın 16.03.2024 tarihinde oynanan YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-EMS YAPI SİVASSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 17.03.2024 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü idarecisi SERKAN REÇBER'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 19.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 17.03.2024 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü görevlisi AYHAN AKMAN'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 19.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu GÜNAY GÜVENÇ'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 19.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü İdarecisi HÜSEYİN YÜCEL'in 21.03.2024 tarihinde resmi (X) hesabından yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün, 13.03.2024 tarihinde Kulüp Başkanı Yıldırım Ali Koç'un basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda yer alan beyanlarının kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanması suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

YILDIRIM ALİ KOÇ'un (Fenerbahçe A.Ş. Kulübü Başkanı) 13.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabında (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 13.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

DURSUN AYDIN ÖZBEK'in (Galatasaray A.Ş. Kulübü Başkanı) 13.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün, 20.03.2024 tarihinde Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan'ın basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda yer alan beyanlarının kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanması suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ERTUĞRUL DOĞAN'ın (Trabzonspor A.Ş. Kulübü Başkanı) 20.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabında (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber