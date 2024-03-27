Ankara'da seçim güvenliği toplantısı yapıldı
Ankara Valisi Vasip Şahin, 31 Mart'taki yerel seçimlerin güvenliği ve koordinasyonuyla ilgili toplantı yaptı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mart 2024 20:36, Son Güncelleme : 27 Mart 2024 20:38
31 Mart'ta yerel seçimlerin huzur ve güven içinde geçmesi için yurt genelinde ilgili birimler çalışmalarını sürdürüyor.
Ankara'daki bu çalışmalar Vali Vasip Şahin'in başkanlığındaki toplantıda ele alındı.
Toplantıya, vali yardımcıları, il Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü ve 25 ilçe kaymakamı katıldı.
Vali Şahin, toplantıda Ankara genelinde planlanan ve yürütülen seçim güvenliği tedbirleri hakkında bilgi aldı ve değerlendirmelerde bulundu.