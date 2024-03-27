Ankara'da seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Vali Şahin, toplantıda Ankara genelinde planlanan ve yürütülen seçim güvenliği tedbirleri hakkında bilgi aldı ve değerlendirmelerde bulundu.

31 Mart'ta yerel seçimlerin huzur ve güven içinde geçmesi için yurt genelinde ilgili birimler çalışmalarını sürdürüyor.

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