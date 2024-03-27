Ankara'da yangın: Can kaybı 2'ye yükseldi
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 çocuktan biri daha tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Hacıkara Mahallesi'nde, 25 Mart'ta müstakil evde, sobadan çıktığı tahmin edilen yangından kurtarılarak Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaşındaki Fatma Cavvaş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cavvaş'ın cenazesi, Beypazarı Şehir Mezarlığına defnedildi.
Vefa Cavvaş'un tedavisinin Ankara Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde sürdüğü öğrenildi.
Hacıkara Mahallesi Eski Madadın Sokak'ta, Suriyeli bir ailenin ikamet ettiği müstakil evde, sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın başlamış, itfaiye ekipleri müdahale sonucu 3 kardeşi dışarı çıkarmayı başarmıştı.
Sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuklardan 6 yaşındaki Muhammed Cavvaş, kurtarılamamış, 2 kardeş ise hastanelere sevk edilmişti.