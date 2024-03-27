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Ali Yalçın: 2019 yerel seçimlerinde bin 400 memur işten çıkarıldı
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Ali Yalçın: 2019 yerel seçimlerinde bin 400 memur işten çıkarıldı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 5 yıl önceki 2019 yerel seçimlerinde CHP, İYİ Parti ve HDP'nin aldığı belediyelerde bin 400 memurun işten çıkarıldığını söyledi. Yalçın, bu durumu yeni sorunlar oluşturmamak için 31 Mart'ta doğru bir şey yapmak gerektiğini belirtti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Mart 2024 22:03, Son Güncelleme : 27 Mart 2024 22:00
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Ali Yalçın: 2019 yerel seçimlerinde bin 400 memur işten çıkarıldı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 5 yıl önceki 2019' yerel seçimlerinde CHP, İYİ Parti ve HDP'nin aldığı belediyelerde bin 400 memurun işten çıkarıldığını söyledi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Iğdır Şube Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı. Yalçın, Memur-Sen'in Türkiye'de memurlara ait birçok sorunu çözdüklerini belirterek, "2010 yılındaki referandumdan sonra Memur-Sen ailesi olarak toplu sözleşme hakkı almamız ile birlikte memurların kazanım süreci başladı. Şimdiye kadar verdiğimiz mücadele ile bin 7 kazanımı aldık birçok sorunu çözdük ve onları geride bıraktık" dedi.

2019 yerel seçimlerinde CHP, İYİ Parti ve HDP'nin aldığı belediyelerde memur kıyımı yapıldığını dile getiren Yalçın, "Yeni sorunlar oluşturmamak için 31 Mart'ta doğru bir şey yapmak zorundayız. Çünkü geçen 31 Mart'ta 5 yıl önceki 2019'da CHP, İYİ Parti ve HDP'nin aldığı belediyelerde bin 400 memuru kapının önüne koydular. Biz onlar için Adana'da eylem yaptık, Kırşehir'de eylem yaptık Odun Pazarı'nda, Antalya'da, Esenyurt'ta. Eylem yapmadığımız yer kalmadı. Bu arkadaşlarımızın ekmeği ile oynadılar. Emek mücadelesini kucaklayacağız dediler ama kundakladılar" dedi.

Yalçın konuşmasının devamında, "Ben 5 yıl önce o eylemleri yaptığımda o istifalar ile o yıldırmalar ile karşılaştığımızda dedim ki bu 5 yıl geçer, bir daha 5 yıl gelir. Sizin reklam yüzünüz ile gerçek yüzünüz arasındaki farkı gittiğimiz her yerde anlatacağız diye sayın Kılıçdaroğlu'na bizzat söyledim. Ekranda konuştuğumuzda bin 400 adamı attınız, dedim. Belediye başkanlarına bir şey söyle dedik. Ama söylemedi, eylemlerimiz ile o baskıları frenledik. Ben şimdi diyorum ki yeni maceralara soyunmayın. Bakın CHP, HDP, İYİ Parti'nin aldığı bütün belediyelerde aynı sorunu yaşadık. HDP aldığı zaman hiçbir yaşam hakkı vermedi. Sonra kayyumlar geldiğinde yeniden onları göreve iade ettiler" dedi.

Yalçın, Iğdır'da AK Parti Belediye Başkan Adayı olan Ülkü Öcal'a destek isteyerek konuşmasını bitirdi.

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