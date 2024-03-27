Bakan Güler: 9 yılda 40 bin 213 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yılbaşından itibaren 644, 24 Temmuz 2015'ten bu yana 40 bin 213 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Güler, "Yürüttüğümüz operasyonlarla, sahada kurduğumuz hakimiyeti daha da güçlendirmekte kararlıyız. Terör örgütünün en ufak bir şekilde kıpırdanmasına, belini doğrultmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.