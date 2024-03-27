Titanic'te Rose'u hayatta tutan kapı rekor fiyata satıldı

Başrollerinde Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'in yer aldığı Titanik filminde kullanılan kapı çerçevesi açık artırmada rekor fiyata satıldı. Filmde gemi battıktan sonra, Kate Winslet'in canlandırdığı rose karakterini hayatta tutan ahşap parça 718 bin 750 dolara alıcı buldu.

Filmin gösterime girdiği 1997 yılından bu yana, parçanın DiCaprio'nun canlandırdığı Jack karakterini ölümden kurtarmaya yetecek kadar büyük olup olmadığı tartışmalara neden olmuştu.

Gişe rekorları kıran filmde Jack, su üzerinde kalan kapı parçasının yalnızca Rose'u taşıyabileceği konusunda ısrar etmiş, ardından Atlantik'in dondurucu suyunda hayatını kaybetmişti.

Heritage Auctions müzayede evi, kapı parçasının 1912'de batan gemiden kurtarılan en meşhur enkaz parçasını tam olarak taklit edecek şekilde tasarlandığını belirtti.

Yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda ve bir metre genişliğindeki parça için ABD'de yapılan açık artırma 90 bin dolardan başladı. Parçayı satan alan kişinin kimliğini açıklamak istemediği bildirildi. Ayrıca Winslet'in filmin son sahnesinde giydiği elbise de 125 bin dolara satıldı.

Filmin yönetmeni James Cameron 2012'de yaptığı konuşmada her gün Rose'un "bencil", Jack'in ise "aptal" olduğunu söyleyen onlarca e-posta aldığını açıklamıştı.

"Belki de tahtanın biraz daha küçük olması gerekirdi" diyen Cameron, senaryoya göre Jack'in ölmesi gerektiğini söyleyerek tartışmalara son vermişti.