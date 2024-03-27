İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Cevdet Yılmaz: Önceliğimiz enflasyonu düşürmek
Cevdet Yılmaz: Önceliğimiz enflasyonu düşürmek
2.558 TL Taksitle 40.000 TL Kredi!
2.558 TL Taksitle 40.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Dışişleri Bakanı Fidan: Biz vurdukça PKK köşeye sıkışıyor
Dışişleri Bakanı Fidan: Biz vurdukça PKK köşeye sıkışıyor
Ali Yalçın: 2019 yerel seçimlerinde bin 400 memur işten çıkarıldı
Ali Yalçın: 2019 yerel seçimlerinde bin 400 memur işten çıkarıldı
Bahçeli: DEM'lenmiş CHP'nin perdesi 31 Mart'ta kapanmalıdır
Bahçeli: DEM'lenmiş CHP'nin perdesi 31 Mart'ta kapanmalıdır
Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesine geldi
Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesine geldi
Yargıtay Başkanlığı seçimi için yarın 9'uncu tur oylaması yapılacak
Yargıtay Başkanlığı seçimi için yarın 9'uncu tur oylaması yapılacak
Altın ithalatı için yeni karar
Altın ithalatı için yeni karar
RTÜK Başkanı Şahin: Sınavsız ve usulsüz bir işlem yapılmamıştır
RTÜK Başkanı Şahin: Sınavsız ve usulsüz bir işlem yapılmamıştır
Cevdet Yılmaz: Fiyat istikrarında henüz istediğimiz yerde değiliz
Cevdet Yılmaz: Fiyat istikrarında henüz istediğimiz yerde değiliz
Kira gelir beyanında son gün 1 Nisan
Kira gelir beyanında son gün 1 Nisan
S&P Türkiye'nin 2024 büyüme tahminini yükselti
S&P Türkiye'nin 2024 büyüme tahminini yükselti
Bankalar 'fatura'yı müşteriye kesti
Bankalar 'fatura'yı müşteriye kesti
'Kapımız teröriste de terör gündeminde siyasetçilik oynayana da kapalı'
'Kapımız teröriste de terör gündeminde siyasetçilik oynayana da kapalı'
Yargıtay Başkanı seçimi yarına kaldı: İki aday yarışacak
Yargıtay Başkanı seçimi yarına kaldı: İki aday yarışacak
Seçim göçü başladı: İşte en yoğun olduğu iller
Seçim göçü başladı: İşte en yoğun olduğu iller
Seçimde oy kullanırken bunlara dikkat!
Seçimde oy kullanırken bunlara dikkat!
MEB ve ÖSYM yapay zeka ile sınav uygulamalarını masaya yatıracak
MEB ve ÖSYM yapay zeka ile sınav uygulamalarını masaya yatıracak
Seçimden sonraki gün okullar tatil mi ?
Seçimden sonraki gün okullar tatil mi ?
Seçim günü hava nasıl olacak?
Seçim günü hava nasıl olacak?
Yerel seçimlerinde oy kullanmamanın cezası belli oldu
Yerel seçimlerinde oy kullanmamanın cezası belli oldu
56 havalimanından sadece 11'i 'makul' yatırım
56 havalimanından sadece 11'i 'makul' yatırım
Emekliye kartlı indirim
Emekliye kartlı indirim
MEB'den tartışılan ÇEDES projesine açıklama: Şeffaf bir proje
MEB'den tartışılan ÇEDES projesine açıklama: Şeffaf bir proje
Dolum hatası vurgunu! Tüketici eve geldiğinde fark ediyor
Dolum hatası vurgunu! Tüketici eve geldiğinde fark ediyor
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden İsrail'le ihracat açıklaması
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden İsrail'le ihracat açıklaması
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail zalimliğiyle bir başına kaldı
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail zalimliğiyle bir başına kaldı
Liderler oylarını nerede kullanacak?
Liderler oylarını nerede kullanacak?
İsrail ile işbirliği iddiaları: Bakanlıklardan art arda açıklama
İsrail ile işbirliği iddiaları: Bakanlıklardan art arda açıklama
Okullarda sosyal medya uygulamalarıyla ilgili tedbirler alınacak
Okullarda sosyal medya uygulamalarıyla ilgili tedbirler alınacak
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Ekonomi

Cevdet Yılmaz: Önceliğimiz enflasyonu düşürmek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Enflasyonu düşürmeyi öncelikli konumuz olarak görüyoruz. Bu konuda da bir taraftan para politikalarıyla, bir taraftan maliye politikalarıyla, diğer taraftan yapısal reformlarla, üç ayaktan oluşan bir programı hayata geçiriyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mart 2024 23:52, Son Güncelleme : 27 Mart 2024 23:46
Yazdır
Cevdet Yılmaz: Önceliğimiz enflasyonu düşürmek

Yılmaz, Bahçelievler'de bir otelde gerçekleştirilen Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) İftar Programı'nda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları dolayısıyla ramazanı buruk yaşadıklarını söyledi.

Uluslararası kurum ve kurulların sorun çözme kapasitesinin olmadığının bu vesileyle bir kez daha görüldüğünü belirten Yılmaz, söz konusu kurum ve kurulların gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve ramazan tebriklerini salondakilere ileten Yılmaz, iş dünyası ile her fırsatta istişare etmeyi önemsediklerini dile getirdi.

Küresel ortama bakıldığında çok iyi durumda olunmadığını vurgulayan Yılmaz, Kovid-19'un yıkıcı etkilerinin halen devam ettiğini, dünyanın büyümesi ve ticaretinin tarihsel ortalamanın altında olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin temel ihraç pazarı olan Avrupa ülkelerinin durgunluk içerisinde olduğunu aktaran Yılmaz, bütün bunlara rağmen Türkiye'nin yoluna güçlü şekilde devam edebilmesi için gayret ettiklerini ifade etti.

Ekonomide, siyasi ve politika belirsizliklerinin önemli kavramlar olduğuna dikkati çeken Yılmaz, Türkiye'de geçen yıl mayıs ayında genel seçimlerin yapıldığını, bu seçimle 5 yıl için siyasi belirsizliklerin ortadan kalktığını belirtti.

- "Tüketimin aşırısı ekonomik bünyemize zarar veriyor ve ithalatımızı körüklüyor"

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında "genel seçim yapılıyormuş gibi" bir hava oluşturulmaya çalışıldığını, bunun doğru bir yaklaşım olmadığını anlatan Yılmaz, "Genel seçimler oldubitti, ikinci defa yapacak halimiz de yok. Halkımız, aziz milletimiz, seçmenimiz, başkanımıza, Meclisimize gerekli yetkileri verdi. Dolayısıyla ülke düzeyinde, makro düzeyde politikaların yerel seçimle değişmesini beklemek eşyanın tabiatına aykırı. Yerel seçime gidiyoruz, yerel seçim makro politikaları değil, yerel düzeydeki politikaları etkileyen bir seçim. Bu çok açık bir gerçek." diye konuştu.

Türkiye ekonomisindeki gelişmelere değinen Yılmaz, "Reel tarafta oldukça iyi bir performansımız var. Büyümemiz son 20 yılda 5,4 civarı. Son yılda dünya 3,6 hızla büyürken, Türkiye yıllık ortalama 5,4 ile büyümüş. Dolayısıyla dünyada 1,8 puan daha yüksek bir büyüme performansımız olmuş." değerlendirmesini yaptı.

İthalatı tahrik edici tüketimi ılımlı hale getirmeye çalıştıklarına işaret eden Yılmaz, "Tüketim demek sosyal refah demek bir taraftan ama bir taraftan her şeyin aşırısı gibi tüketimin aşırısı da ekonomik bünyemize zarar veriyor ve ithalatımızı körüklüyor. Dolayısıyla daha ılımlı bir tüketim, büyümenin kompozisyonunda ise ihracatın, yatırımın daha fazla pay sahibi olduğu bir büyüme stratejimiz var. İşin özü bu." ifadesini kullandı.

İç talep ile dış talep arasındaki dengelenmeyi arzuladıklarını dile getiren Yılmaz, ihracatın artmaya cari açığın ise gerilemeye devam ettiğini söyledi.

Son dönemlerde döviz üzerinden yapılan spekülasyonların anlamsız olduğundan ve ilerleyen dönemde bunun çok daha net görülebileceğinden bahseden Yılmaz, Türkiye'de siyasi ve ekonomi temellerinin sağlam olduğunu ifade etti.

Sürdürülebilir büyüme ve sosyal dengeler için enflasyonu indirmek durumunda olduklarını kaydeden Yılmaz, "Enflasyonu düşürmediğiniz bir ortamda çeşitli kesimlerin refah koşullarını iyileştirmek için ne yaparsanız yapın bunlar bir süre sonra eriyor ve etkisini kaybediyor. Dolayısıyla enflasyonu düşürdüğünüz zaman kalıcı sosyal refah artışını da sağlamış oluyorsunuz. Bu açıdan da enflasyonu düşürmeyi öncelikli konumuz olarak görüyoruz. Bu konuda da bir taraftan para politikalarıyla, bir taraftan maliye politikalarıyla, diğer taraftan yapısal reformlarla, üç ayaktan oluşan bir programı hayata geçiriyoruz. Detaylarına şimdi inmek istemiyorum ama kararlı bir şekilde bunu uygulamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin önceki dönem kaynaklarının büyük oranda yatırıma ayrıldığını belirten Yılmaz, "Diyelim 100 lira geliri var İBB'nin, bir önceki dönem bunun 55 lirasını yatırıma ayırmış, yatırım yapmış. Geçen dönem bu oran ne olmuş? Yüzde 38'e düşmüş. 17 puan azalmış. Bu hakikaten çok ciddi bir rakam. Bütün büyükşehirler içerisinde en fazla yatırımı azalan İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Kusura bakmayın bunun bir izahı yok. Bu kadar büyük yatırım ihtiyaçları var ve yatırımlar geriye gidiyor. Bunlar rakamsal olarak ortada. Üstelik öz kaynaklarını da düşürmüş." şeklinde konuştu.

"İstanbul için deniz bitti." diyen ve İstanbul'un bir dönem daha yatırımsızlığa tahammülünün olmadığını ifade eden Yılmaz, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler için Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'a destek istedi.

Programda konuşma da yapan ASRİAD Genel Başkanı Cemil Yıldız, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a hediye verdi. Yılmaz, program sonunda bazı iş insanlarına derneğin rozetini taktı, dernek üyeleriyle fotoğraf çektirdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber