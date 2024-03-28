İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı
Faizsiz 20.000 TL İhtiyaç Kredisi!
Faizsiz 20.000 TL İhtiyaç Kredisi!
Sponsorlu İçerik
Kira gelir beyannameleri için başvuru süreleri uzatıldı
Kira gelir beyannameleri için başvuru süreleri uzatıldı
Akşener'den Mansur Yavaş'a çok sert tepki
Akşener'den Mansur Yavaş'a çok sert tepki
'Artan refahtan emeklimize daha fazla pay vermeye devam edeceğiz'
'Artan refahtan emeklimize daha fazla pay vermeye devam edeceğiz'
'Nisan ayında elektrik ve doğalgaz fiyatları değişmeyecek'
'Nisan ayında elektrik ve doğalgaz fiyatları değişmeyecek'
YSK'dan 'iftar' kararı: Oy sayımı aralıksız yapılacak
YSK'dan 'iftar' kararı: Oy sayımı aralıksız yapılacak
Emeklilerin banka promosyonu ödemelerine özel bankalar da eklendi
Emeklilerin banka promosyonu ödemelerine özel bankalar da eklendi
Aile ve Gençlik Fonu'na 6 bin 299 çift başvurdu
Aile ve Gençlik Fonu'na 6 bin 299 çift başvurdu
'Hükümetin IMF ile anlaştı' iddiası yalanlandı
'Hükümetin IMF ile anlaştı' iddiası yalanlandı
DEM Parti'den İstanbul, Ankara ve Mersin'de CHP ile iş birliği itirafı
DEM Parti'den İstanbul, Ankara ve Mersin'de CHP ile iş birliği itirafı
Kredi kartı ile otomobil! Üstelik 12 ay taksitle
Kredi kartı ile otomobil! Üstelik 12 ay taksitle
İBB Başkan adayı Kurum, ilk 6 ay ve 1 yıllık acil eylem planını açıkladı
İBB Başkan adayı Kurum, ilk 6 ay ve 1 yıllık acil eylem planını açıkladı
MB rezervleri 10'uncu haftasında da geriledi
MB rezervleri 10'uncu haftasında da geriledi
Erdoğan: Temmuz'da emeklilerin maaşlarını gözden geçireceğiz
Erdoğan: Temmuz'da emeklilerin maaşlarını gözden geçireceğiz
Ticaret Bakanlığı 'Jasmine' bebekle ilgili toplatma verdi
Ticaret Bakanlığı 'Jasmine' bebekle ilgili toplatma verdi
Bakan Işıkhan'dan SGK'ya borçlu belediyelere dair açıklama
Bakan Işıkhan'dan SGK'ya borçlu belediyelere dair açıklama
Yargıtay Başkanlığı seçimi 10'uncu turda da sonuçsuz
Yargıtay Başkanlığı seçimi 10'uncu turda da sonuçsuz
1 Nisan'da okullar tatil edildi. İşte resmi yazı
1 Nisan'da okullar tatil edildi. İşte resmi yazı
İş gücü maliyetinin en yüksek olduğu sektörler
İş gücü maliyetinin en yüksek olduğu sektörler
Türkiye elektrikli otomobil satışlarında AB'de ilk 5'i zorluyor
Türkiye elektrikli otomobil satışlarında AB'de ilk 5'i zorluyor
Türkiye'de yüzde 1'lik kesim servetin yüzde 40'ını alıyor
Türkiye'de yüzde 1'lik kesim servetin yüzde 40'ını alıyor
Emeklilerin promosyon ödemeleri bugün başlıyor
Emeklilerin promosyon ödemeleri bugün başlıyor
Yenişafak yazdı: SGK'ya en borçlu 5 belediye
Yenişafak yazdı: SGK'ya en borçlu 5 belediye
YSK hazır: Türkiye önce büyükşehirleri öğrenecek
YSK hazır: Türkiye önce büyükşehirleri öğrenecek
Kira ve daire fiyatları düşecek, yerel yönetimler de ev yapacak!
Kira ve daire fiyatları düşecek, yerel yönetimler de ev yapacak!
İptal durumunda yenileme seçimleri ne zaman yapılacak?
İptal durumunda yenileme seçimleri ne zaman yapılacak?
Cevdet Yılmaz: Önceliğimiz enflasyonu düşürmek
Cevdet Yılmaz: Önceliğimiz enflasyonu düşürmek
Dışişleri Bakanı Fidan: Biz vurdukça PKK köşeye sıkışıyor
Dışişleri Bakanı Fidan: Biz vurdukça PKK köşeye sıkışıyor
Ali Yalçın: 2019 yerel seçimlerinde bin 400 memur işten çıkarıldı
Ali Yalçın: 2019 yerel seçimlerinde bin 400 memur işten çıkarıldı
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Ekonomi

Altın tüm zamanların rekorunu kırdı

Fed'in faiz indirimlerine açık kapı bırakması sonrası yükselişini sürdüren altın tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2 bin 225 dolara ulaştı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Mart 2024 22:18, Son Güncelleme : 28 Mart 2024 22:19
Yazdır
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı

Değerli metallerin fiyatları Perşembe günü artarken altın tüm zamanların en yüksek seviyesine fırladı.

Altın, yatırımcıların Fed'in yılın ilk faiz indirimine er ya da geç gideceğini ummaya devam etmesiyle bir miktar değer kazandı. Şimdi gözler 29 Mart'ta açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi raporunda olacak.

Altın kısa bir süre için yüzde 1,35 artışla 2.225,26 dolar ile yeni bir rekora ulaştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber