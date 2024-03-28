Altın tüm zamanların rekorunu kırdı

Değerli metallerin fiyatları Perşembe günü artarken altın tüm zamanların en yüksek seviyesine fırladı.

Altın, yatırımcıların Fed'in yılın ilk faiz indirimine er ya da geç gideceğini ummaya devam etmesiyle bir miktar değer kazandı. Şimdi gözler 29 Mart'ta açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi raporunda olacak.

Altın kısa bir süre için yüzde 1,35 artışla 2.225,26 dolar ile yeni bir rekora ulaştı.