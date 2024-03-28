Altın tüm zamanların rekorunu kırdı
Fed'in faiz indirimlerine açık kapı bırakması sonrası yükselişini sürdüren altın tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2 bin 225 dolara ulaştı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Mart 2024 22:18, Son Güncelleme : 28 Mart 2024 22:19
Değerli metallerin fiyatları Perşembe günü artarken altın tüm zamanların en yüksek seviyesine fırladı.
Altın, yatırımcıların Fed'in yılın ilk faiz indirimine er ya da geç gideceğini ummaya devam etmesiyle bir miktar değer kazandı. Şimdi gözler 29 Mart'ta açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi raporunda olacak.
Altın kısa bir süre için yüzde 1,35 artışla 2.225,26 dolar ile yeni bir rekora ulaştı.