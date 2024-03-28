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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,10 değer kazanarak 9.079,97 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mart 2024 18:30, Son Güncelleme : 28 Mart 2024 18:25
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Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 273,25 puan artarken, toplam işlem hacmi 97,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,25, holding endeksi yüzde 3,45 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,83 ile ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 1,49 ile bilişim oldu.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, ABD ekonomisi 2023'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 3,4 ile beklentilerin üzerinde büyüme kaydetti. Bu dönemde büyüme verisinde yukarı yönlü revizyona gidilirken, piyasa beklentisi ekonominin son çeyrekte yüzde 3,2 büyüyeceği yönündeydi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini belirtti.

Yarın yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, toptan stoklar, Japonya'da sanayi üretimi, perakende satışlar, işsizlik oranının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 puanın direnç, 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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