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Geceleri nüfusu on binleri geçen mahallede 83 seçmen oy kullanacak

ANTALYA'nın tarihi Kaleiçi semti sınırlarındaki 4 mahallede 4 sandık kurulacak. Toplam 612 seçmeni bulunan semtin ilk ve en eski mahallelerinden Tuzcular, eğlence mekanları ve otellerin yoğun olduğu bir mahalle. Geceleri nüfusu on binleri geçen mahallede 83 seçmen, 3 muhtar adayını oylayacak.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Mart 2024 10:22, Son Güncelleme : 28 Mart 2024 10:49
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Geceleri nüfusu on binleri geçen mahallede 83 seçmen oy kullanacak

31 Mart Yerel Seçimleri'ne sayılı gün kala, Antalya'nın 913 mahallesinde muhtar adayları seçime yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Kentin tarihi Kaleiçi semtinde bulunan Selçuk, Kılınçarslan, Barbaros ve Tuzcular mahallelerinde muhtar adayları seçmen karşısına çıkacak. Tuzcular Mahallesi, eğlence mekanları ve otellerin yoğunluğu nedeniyle geceleri on binlerce kişiyi ağırlayan 4 mahallenin başında geliyor. 4 mahallenin seçmen sayısı oldukça düşük. Tuzcular Mahallesi'nde 83 seçmen, Selçuk Mahallesi'nde 87 seçmen, Barbaros Mahallesi'nde 124 seçmen, Kılınçarslan Mahallesi'nde ise 318 seçmen bulunuyor.

'10 OY GARANTİ'

Seçmen sayısının en düşük olduğu Tuzcular Mahallesi'nde, mevcut muhtar Uğur Çetin ile birlikte 3 aday yarışacak. 8 aza, kendisi ve eşininkiyle birlikte 10 oyun garanti olduğunu belirten Muhtar Çetin, "Mahalleliyle aramız çok iyi. Yaptığımız hizmeti de görüyorlar. Tuzcular Mahallesi'nin yerlisiyim. Bu mahalleler geceleri çok kalabalık. Çevre ilçelerden bile gelenler oluyor. Nüfus geceleri on binleri geçiyor. Sabahlara kadar eğlence mekanları açık oluyor" dedi.

Mahalleli de mevcut muhtar Çetin'den memnun olduğunu söyledi. Mahalle sakinlerinden Batuhan Şen, "Muhtarımın kazanmasını istiyorum. Yaptığı çalışmalardan memnunum. Her aradığımızda telefonlarımıza da bakıyor. Tüm sorunlarımızla ilgileniyor" dedi.

Sezai Yıldız da çalışmalardan memnun olduğunu anlatarak, "Çevrede çok çöp vardı ve çok gürültü oluyordu eğlence mekanlarında. Muhtarımız hepsini çözüme kavuşturdu" diye konuştu.

913 MAHALLEDE 6 BİN MUHTAR ADAYI

Batı Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı Nazif Alp, en genç muhtar adayının 22, en yaşlısının 84 yaşında olduğunu söyledi. Bazı mahallelerde 15 muhtar adayı olduğunu belirten Alp, "6 bin aday seçimde yarışıyor. Herkes para için yapmıyor bu işi. Gençlerimiz çok ilgi duyuyor. Şu an 22 kadın muhtarımız var. Bu seçimde 913 muhtar adayının yüzde 10'u kadın" dedi.

Bu seçimdeki muhtar adayı sayısının geçen seçime göre fazla olduğunu belirten Nazif Alp, "Bu seçimde muhtar adayı sayımız yüzde 100 arttı. Muhtarlarımız ödenek olarak asgari ücret alıyor. Bunu da mahallenin ihtiyaçlarına kullanabiliyorlar. Eskiden bir mahallede 1 ya da 2, 3 kişi aday olurdu. Bugünlerde 15 adayın olduğu mahallelerimiz var. Bu çok güzel ve kutsal bir görev" diye konuştu.

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