Esenyurt'ta 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Girdap Sokak'taki 5 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın yüzünden merdiven bölümü dumanla dolan binanın bazı sakinleri üst katlarda mahsur kaldı.

Ekipler yangına müdahale ederken mahsur kalanların kurtarılması için de çalışma başlattı.

Üst katlarda mahsur kalan bina sakini dumandan etkilenmemek için çatıya çıktı.

Ekipler, çatıdaki bina sakini ile balkonda kurtarılmayı bekleyen 2 kişiyi itfaiye merdiveni yardımıyla aşağıya indirdi.

Binanın üçüncü katındaki dairede mahsur kalan bir kişi de ekipler tarafından kurtarıldı.

Dumandan etkilenen 4 bina sakini ambulansa alınırken, yangına müdahale sırasında bir itfaiye eri de elinden hafif şekilde yaralandı.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, binada hasar oluştu.

Yangın sırasında çatıdan kurtarılan bina sakini Kudret Kulaver, durumunun iyi olduğunu, biraz dumandan etkilendiğini söyledi.

Bina sakinlerinden Hasan Çamyar da yangının bodrum katta yaşayan 5,6 yaşlarındaki çocuk tarafından çıkarıldığını, çocuğun 3 ay öncede burada yangın çıkardığını iddia etti.